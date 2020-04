Cuộc hôn nhân trẻ con và vụ án đau lòng từ câu chuyện 'tao không thích mày nữa...'

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian Bằng đi làm ăn xa, chị Đinh Thị Chăm (SN 1999, vợ bằng) có quan hệ ngoài luồng vời người đàn ông khác. Phát hiện sự việc, Bằng nổi cơn ghen. Nhớ lại ngày hôm đó khi bị chồng “cáo buộc” ngoại tình, Chăm không những không ân hận mà còn thừa nhận có tình cảm với người khác. Chăm nói: “Tôi ở nhà buồn quá, có nói chuyện với mấy đứa con trai trong làng, rồi đi chơi, cà phê chứ có gì đâu. Với lại, tôi không thích nó nữa, nó đi suốt bỏ tôi với con ở nhà”. Tức tối, Bằng đáp lời: “Tao đi làm vì ai, mày nhìn tay tao chai sần nè". Chăm lập tức phản pháo: "Nhưng tao không thích mày nữa".

Bằng và Chăm tại phiên tòa xét xử

Về phía HĐXX, xét thấy động cơ phạm tội của Bằng có một phần lỗi của bị hại nên đã tuyên án 2 năm tù. Bản án tuy nhẹ nhưng khiến cả HĐXX và người đại diện pháp lý của bị cáo thấy nặng lòng. Luật sư bào chữa cho Bằng tâm sự: “Đây là phiên tòa con nít, buồn vì nhận thức của đôi bên như trẻ con dù đã làm cha, làm mẹ rồi”.

Dẫu cái hồi 13, 14 tuổi cả Bằng và Chăm mới chỉ có vài con chữ dắt lưng nhưng họ đã biết thế nào là yêu. Sau đó vài tháng, bố mẹ cả hai bên biết chuyện nhưng cũng chẳng cấm cản, bởi bố mẹ cả hai cũng lấy nhau khi mới 13, 14 tuổi. Một phần vì cuộc sống khó khăn, một phần vì bận yêu đương nên không lâu sau đó cả hai nghỉ học.

Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS cần đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền

Đến bước đường này, Bằng quyết định đi làm thuê ở xa để lấy tiền trang trải cuộc sống, còn Chăm ở nhà chăm sóc con cái, vun vén gia đình. Xa chồng lại đang ở cái tuổi trăng tròn nên người mẹ mới lớn suy nghĩ chưa chín chắn, tâm lý còn non nớt và vẫn thích được yêu thương, chiều chuộng như bao đứa trẻ khác. Thế là, sau những lời tán tỉnh đẩy đưa của vài gã đàn ông xung quanh, Chăm thay lòng. Cái kết đau lòng xảy ra là tất yếu.

Khi tra tay vào còng rời khỏi phiên tòa, Bằng ôm con lần cuối trước khi thi hành án nhưng đứa con khóc ré lên trên đôi tay người cha do sợ người lạ khiến Bằng bật khóc. Nước mắt ngăn cản lời nói yêu thương của người cha dành cho con. Những người đàn ông Hre trải đời, gai góc đến chừng nào cũng chỉ còn biết khoanh tay ngồi co ro nhìn theo dáng Bằng dần khuất sau cánh cửa xe tù.

Thống kê của các ngành chức năng, 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có hơn 700 trường hợp tảo hôn tại các xã vùng cao, vùng sâu của các huyện miền núi. Ông Đoàn Nhật Nam, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh (Sở Tư pháp Quảng Ngãi) chia sẻ: “Sở dĩ có nạn tảo hôn là do nhận thức còn nhiều hạn chế về hôn nhân, nhiều trường hợp con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trong tỉnh được gia đình cho dựng vợ, gả chồng khi tuổi đời còn rất nhỏ. Từ đây nhiều hệ lụy đã xảy ra, nhiều em phải bỏ học giữa chừng, cuộc sống của những đôi vợ chồng trẻ cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Có trường hợp vợ chồng mâu thuẫn, không đủ kỹ năng xử lý tình huống, dẫn đến gây thương tích cho nhau, có trường hợp vợ chết, chồng đi tù con không có người chăm sóc”.

Your browser does not support HTML5 video.

Công an thông tin vụ cháy nhà làm 5 người tử vong