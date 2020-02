Cưới đúng mùa dịch corona: Bịt kín mặt làm đám cưới, phát miễn phí khẩu trang cho người dân

Cưới xin vốn là việc trọng đại, bởi vậy dù không may cưới 'trúng' dịch virus corona thì các cặp đôi dưới đây vẫn tìm mọi cách để có một ngày vui thật trọn vẹn.

Trong thời gian qua, tình hình dịch virus corona diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của người dân trở nên xáo trộn. Nhiều hoạt động lễ hội đã phải hủy bỏ, trường học các cấp ở nhiều tỉnh thành phải cho học sinh nghỉ học để phòng tránh lây nhiễm virus. Gần đây nhất, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động không gian phố đi bộ Hồ Gươm theo đề xuất của quận Hoàn Kiếm.

Cưới xin vốn là việc trọng đại, chờ ngày lành tháng tốt mới có thể diễn ra. Tuy nhiên, do dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra có diễn biến phức tạp, đám cưới diễn ra vào thời điểm này cũng thật khác biệt. Nhiều gia đình phải hoãn cưới do lo sợ lây lan, hay những bộ ảnh cưới 'dở khóc dở cười' vì cô dâu chú rể phải bịt khẩu trang kín mít được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội . Mới đây, một cô dây tiếp tục được cộng đồng mạng chú ý vì những bức ảnh chụp trong đám cưới giữa mùa dịch.





Dù là sự kiện quan trọng trong đời người, Sức Khỏe vẫn là trên hết. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh khôi, đeo khẩu trang y tế ra tiếp khách, chụp ảnh 'sống ảo' với bạn bè. Ở những nơi đông người, dù là đám cưới đi chăng nữa, có lẽ việc đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn vẫn là điều nên làm.

Ngay sau khi được chia sẻ, cộng đồng mạng đã nhanh chóng bàn luận sôi nổi. Một số người cho rằng việc đảm bảo an toàn trong mùa dịch rất quan trọng, đeo khẩu trang đến đám cưới để đề phòng vẫn hơn.

Mới đây, để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa khi chụp ảnh cưới, cặp đôi Ngọc Vy - Đình Đăng đã mua 2000 chiếc khẩu trang y tế và phát miễn phí cho người dân Hà Nội. Sau vài giờ chia sẻ, bộ ảnh cưới đặc biệt của bộ đôi đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng.

Trao đổi với PV, cô dâu Ngọc Vy tâm sự: "Mình muốn chia sẻ chút ít tấm lòng của hai vợ chồng tới cộng đồng, đồng thời truyền thông điệp sống đẹp biết sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn". Được biết, cặp đôi phải đi tới gần 20 hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội mới có thể mua đủ 2000 chiếc khẩu trang bởi mặt hàng này vô cùng khan hiếm trong thời gian gần đây. Ngọc Vy vui vẻ cho biết cả hai sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối năm nay.

