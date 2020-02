Cười ra nước mắt chuyện mua 3,2 kg cua được khuyến mãi 1,5 kg dây của nữ phóng viên Sài Gòn

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài đăng chia sẻ một tình huống "dở khóc dở cười" của nữ phóng viên Sài Gòn khi mua cua Cà Mau. Theo nội dung bài viết, nữ phóng viên bỏ hơn 1 triệu đồng để mua cua, tuy nhiên khi nhận hàng và đem đi cân, người này mới "té ngửa" phát hiện số dây trói 6 con cua nặng tới gần 1,5 kg.





Số cua Cà Mau chị H. mua để đãi sinh nhật con





Cụ thể, nữ phóng viên tên N.H chia sẻ trên Facebook cá nhân như sau:





"Mình có bao nhiêu năm viết mảng nông nghiệp, lặn lội tôm - cua - cá - ghẹ - lúa - rau - dâu - bắp như tay mặt tay trái luôn vậy đó, thế mà ức chế vì con cua các ông à. Bữa mua cua chung với con em nó rủ mua từ Cà Mau lên. Công nhận nó rủ đúng lúc mình muốn mua, chớ nghĩ sao quê người ta ghẹ ê hề mà rủ ăn cua nuôi.





Nhưng cơ bản vì cuối tuần có sinh nhật con, nên mình mua 3 kg cua với mục đích làm bà mẹ vĩ đại. Mà rồi nó phải sơ tán về quê nên mình nhận 3 kg cua và mang qua nhà bạn ăn. Sợ ăn không hết vì 3 kg cũng nhiều mà, nên rủ thêm một cô bạn nữa mò từ Quận 1 xuống Thủ Đức.





Ba thanh niên đẹp gái hăm hở nhận 3,2 kg cua, giá hơn 1,1 triệu đồng, bay vô bếp làm cua rang me. Nhưng mà mở cua ra, ta nói nó "rụng nụ" dễ sợ.





Má ơi dây nhiều lắm là nhiều hà. Dây vải bên trong, nilông ở ngoài, không thấy cái lưng con cua đâu, đúng kiểu: Mặc thêm áo mới đó!





Gỡ được dây ra đem lên cân các ông à, trời ơi 1,5 kg dây, 1,7 kg cua. Cộng lại chu cha nó khớp 3,2 kg ghê".









Số dây trói cua lên tới 1,5 kg, trong khi cua chỉ là 1,7 kg.

Sau khi đăng tải, bài viết của chị H. đã thú hút được sự quan tâm lớp của bạn bè và cư dân mạng. Đa số các bình luận đều tỏ ra không mấy ngạc nhiên với chuyện "mua cua được tặng dây" hay "mua dây với giá cua" của chị H. Tuy nhiên, dùng 1,5 kg dây để trói 1,7 kg cua thì đúng là "ấm ức".





"Không ấm ức sao được. Dây trói cua đã quý đã mắc rồi mà còn xài hoang. Có 6 con cua bé bé mà xài đến hơn 1,5kg dây, mà loại dây 350.000 đồng/kg chớ đùa đâu", chị H. nói hài hước.





Bên cạnh đa số ý kiến chia sẻ với chị H., một số người cũng lên tiếng cho rằng trường hợp này là "oan cho con cua Cà Mau" vì dây trói không chỉ giúp cố định cua mà còn có tác dụng thấm nước bên trong, giữ cho cua không chết khi vận chuyển xa.





Một số khác thì cho rằng chuyện phủ nhiều dây lên mình con cua cho nặng ký là do thương lái chứ không phải người nuôi cua Cà Mau.





Hiện bài viết vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Mua cua "khuyến mãi" dây buộc khủng







Kiều Đỗ (t/h)