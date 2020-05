Cưỡng bức hai người phụ nữ trong cơn say, nam diễn viên Hàn Quốc lĩnh 3 năm tù

Ngày 14/5, phiên tòa thúc phẩm vụ án nam diễn viên Hàn Quốc Kang Ji Hwan cưỡng bức hai người phụ nữ đã được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Kết quả bản án không có nhiều thay đổi so với phiên tòa trước đó vào tháng 12/2019, khi Ji Hwan phải lĩnh án tù 2,5 năm, quản thúc trong 3 năm liên tiếp sau khi ra tù. Nam diễn viên cũng phải lao động công ích 120 giờ, bắt buộc học 40 giờ điều trị tâm lý dành cho tội phạm tình dục. Tòa án cũng tuyên bố Kang Ji Hwan sẽ bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình hay tham gia vào các công việc ngành giải trí trong 3 năm sau khi ra tù.

Với bản án này, nhóm công tố viên cho rằng Kang Ji Hwan xứng đáng bị trừng phạt nặng hơn và đệ đơn kháng cáo bản án trên. Sau 5 tháng, trong phiên tòa phúc thẩm, phía công tố viên yêu cầu thẩm phán nâng mức tù của nam diễn viên lên 3 năm. Công tố viên cho hay: "Tôi vẫn nghi ngờ việc anh ta có trung thực thừa nhận tội lỗi cũng như tự kiểm điểm hành vi của mình hay không".

Cũng trong phiên tòa này, Ji Hwan phát biểu sau đề nghị của công tố viên: "Tôi chân thành xin lỗi những người bị tổn thương và đau khổ vì tôi. Tôi từng làm việc không ngừng nghỉ trong những năm qua để mang đến cho khán giả hình ảnh tốt đẹp về mình, nhưng lúc này đây tôi đang cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân mình". Dù vậy, mức án dành cho nam diễn viên tại phiên phúc phẩm vẫn được giữ nguyên. Dự kiến, tòa sẽ đưa ra kết luận cuối cùng tại phiên xử diễn ra vào ngày 11/6 tới đây.

Trước đó, Kang Ji Hwan bị bắt vào ngày 9/7/2019 và bị buộc tội cưỡng hiếp 2 người phụ nữ tại nhà riêng tại Gwang Ju. Nam diễn viên khẳng định bản thân không thể nhớ được chuyện gì do quá say, tuy nhiên đã thừa nhận hành vi tấn công tình dục. Công chúng càng tỏ ra phẫn nộ với nam diễn viên sau khi luật sư tiết lộ một chi tiết động trời. Theo lời ông Park, lãnh đạo tại Huayi Brothers, nơi Kang Ji Hwan và hai nạn nhân làm việc, đã buông lời đe dọa, ép buộc nạn nhân phải nói những lời khai có lợi cho Kang Ji Hwan. Người này thậm chí còn nói nếu không đồng ý thỏa thuận trong êm đẹp với Ji Hwan, cả hai sẽ không nhận được bất kì khoản bồi thường nào.

Phiên xử phúc thẩm nam diễn viên 43 tuổi đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng Hàn Quốc, cái tên Kang Ji Hwan đứng top 1 danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên trang chủ Naver. Cư dân mạng cho rằng, nam diễn viên phải chịu án phạt nặng hơn 3 năm tù, nếu chỉ có như vậy thì vẫn quá nhẹ nhàng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)