Mới cưới 3 ngày nên không muốn “rời nhau”, cặp vợ chồng trẻ từ Đài Loan về bị cưỡng chế cách ly

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành chức năng đã tiến hành cưỡng chế một cặp vợ chồng vào khu cách ly tập trung của tỉnh.

Cụ thể, trưa ngày 12/3, chính quyền phát hiện anh V.N. mới từ Đài Loan về (trú tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu ) đang được cách ly theo dõi nhưng gia đình vẫn ngang nhiên tổ chức đám cưới cho anh này.

Ngay khi phát hiện sự việc, Sở Y tế đã phối hợp với Ban chỉ đạo COVID-19 huyện Hồng Dân hướng dẫn anh N. cùng gia đình thực hiện cách ly tại nhà. Tuy nhiên đến 9h ngày 15/3, anh N. và vợ không đồng ý thực hiện cách ly tại nhà.

Chính quyền địa phương cùng Ban chỉ đạo COVID-19 huyện Hồng Dân đã đến gia đình giải thích, thuyết phục nhưng hai người không chịu nghe. Chính vì thế, chính quyền địa phương cùng Ban chỉ đạo đã tiến hành cưỡng chế cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu với cặp vợ chồng này. Được biết đến khi bị cưỡng chế cách ly họ mới tổ chức đám cưới được 3 ngày.

Về tình hình phòng chống dịch ở tỉnh Bạc Liêu, chính quyền tỉnh cùng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bạc Liêu vẫn đang tiến hành giám sát kiểm tra nghiêm ngặt. Tính đến hết ngày 17/3, tổng số người nhập cảnh từ nước ngoài về Bạc Liêu là 732 người, trong đó có 91 người Hàn Quốc, 100 người Trung Quốc, 425 người quốc tịch khác. Người Việt Nam từ Hàn Quốc về là 127 người, về từ Trung Quốc là 29 người. Tổng số người cách ly là 846 người.

Ở một diễn biến khác, hôm nay (18/3), Bộ Y tế thông báo, Việt Nam ghi nhận trường hợp số 68 nhiễm COVID-19. Bệnh nhân này là nam giới, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ. Người này lấy vợ Việt Nam và có địa chỉ ở TP Đà Nẵng.

Trước khi xuống sân bay Đà Nẵng vào ngày 14/3, người đàn ông này đã di chuyển qua nhiều quốc gia ở châu Âu như: Tây Ban Nha, Thuy Sĩ, Hà Lan, Đức… Hiện người này đang được điều trị tại Đà Nẵng, Sức Khỏe tương đối ổn định.

Cũng tại TP Đà Nẵng, Công an vừa tiến hành xử phạt 10 triệu đồng đối với và N.T.H. (SN 1984, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, ngày 8/3, người này sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ nội dung “2 du khách người Anh dương tính với COVID-19 không khai báo chuyện đưa “gái” về mà lễ tân tự chủ động khai báo với Công an”. Bà H. còn khẳng định, 2 cô gái này trú ở khu trọ Tiểu La (hiện đang bị phong tỏa) và làm việc quần quật thêm mười mất khách nữa trong 2 ngày. Mười mấy khách này đã về nhà và lan tiếp cho người khác.

Công an TP Đà Nẵng nhận định, thông tin sai sự thật của bà H. ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tạo tâm lý hoang mang cho dư luận trong công tác phòng chống COVID-19 . Hành vi này đã vi phạm Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

