Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phản cung: “Do tinh thần hoảng loạn” nên mới khai nhận cầm 3 triệu USD

Trước HĐXX, ông Nguyễn Bắc Son khai do sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn nên mới khai bừa là nhận số tiền 3 triệu USD.

10h35 sáng nay (17/12), HĐXX tiến hành phần xét hỏi đối với cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông Nguyễn Băc Son. Trước khi bắt đầu xét hỏi, bị cáo Son đề nghị HĐXX phải nói thật to vì ông bị hỏng một bên tai không nghe rõ.

Cựu Bộ trưởng khai, giai đoạn từ năm 2012 – 2016, ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông. Còn trong vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG thì ông Son đã trực tiếp phân công ông Trương Minh Tuấn phụ trách, về sau có thêm các ông Phạm Hồng Hải, Phạm Đình Trọng – vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp tham gia. Với cương vụ bộ trưởng, ông Son khai bản thân giữ vai trò chỉ đạo chung chung chứ không can thiệp sâu.

Your browser does not support HTML5 video.

Ông Nguyễn Bắc Son trả lời HĐXX sáng nay

Khi được hỏi về số tiền 3 triệu USD mà bị cáo Phạm Nhật Vũ đã đưa cho ông thì bị cáo Nguyễn Bắc Son phủ nhận rằng “tôi không nhận số tiền nào”. Ông Son giải thích rằng, do Sức Khỏe không tốt tinh thần hoảng loạn nên khai nhận hối lộ tiền.

HĐXX lại hỏi “sao lại nghĩ ra con số 3 triệu USD mà không phải 10 triệu USD?”. Ông Son đáp: “Lúc đầu tôi khai số lượng khác nhưng cơ quan điều tra nói khai thế này không phù hợp với lời khai của “quân anh”. Họ xé đi bắt khai lại”. Ngoài ra, ông Son còn cho biết đã 2 lần ngất trên bàn làm việc với cơ quan điều tra.

Sau lời khai này lập tức chủ tọa công bố hồ sơ vụ án với bản tự khai cho hay ông Son còn vẽ cả sơ đồ nơi ông Vũ đến đặt tiền, hình dáng vali đựng tiền. Ông Son giải thích rằng, làm vậy là “theo hướng dẫn của cơ quan điều tra” để giữ tính mạng vì sức khỏe yếu.

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Nguyễn Bắc Son tại tòa

“Tôi nhận tiền Việt song các anh nói phải là tiền USD với con số cao hơn, chứ không phải ngay lúc đầu tôi đã khai tiền USD”, ông Son nói.

Bên cạnh đó, ông Son cũng thừa nhận sau khi bị bắt đã viết thư cho bà Lý (vợ ông) và con gái nhưng ông không tiết lộ nội dung bức thư trước tòa. Để minh bạch mọi việc, HĐXX phải đọc trích dẫn lá thư đó: “Anh rất mong em và các con tha lỗi cho anh. Anh mong em vững vàng cáng đáng việc nhà. Anh rất đau khổ. Anh đã khai với cơ quan điều tra về việc nhận của Vũ 3 triệu USD". Chủ tọa đặt câu hỏi: "Đây có phải lời của người thần kinh hoảng loạn không?". Ông Son im lặng không trả lời.

Ngoài vấn đề trên, ông Son cũng khai thêm rằng, sau khi bị bắt đã tự nguyện viết đơn xin nộp 500 triệu đồng phong tỏa tài khoản cá nhân tại ngân hàng để khắc phục hậu quả.

Khoảng hơn 11h sáng nay, HĐXX tuyên bố tạm dừng việc xét hỏi để nghỉ trưa. Do sáng nay ông Son thay đổi lời khai nên trong phiên xử chiều nay sẽ áp giải ông Phạm Nhật Vũ ra tòa để xét hỏi.

Thu Nga (t/h)