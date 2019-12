Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Tội danh tôi đã nhận thì không cần bào chữa nữa”

13h40, luật sư Vũ Gia Trưởng tiếp tục phiên làm việc buổi chiều với việc đặt câu hỏi cho bị cáo Phan Thị Phương Anh – cựu Phó Tổng Giám đốc Mobifone. Bị cáo Phương Anh nói rằng, 14 bị cáo đã cố gắng khai báo trung thực, khai báo thành thực và mỗi người một chân một tay khắc phục hậu quả mình gây ra nên mong muốn HĐXX, đại diện VKS thấu hiểu những suy nghĩ, cố gắng của tất cả.

Trả lời câu hỏi các văn bản tình trạng tài chính yếu kém, thua lỗ của AVG có báo cáo lên trên không, bị cáo Phương Anh cho rằng: “Những nội dung đó chuyển đi đâu, như thế nào thì từng người một hãy nói để làm sao cho lương tâm mình không bị day dứt và hãy nói để làm sao cho đồng đội xung quanh mình ra khỏi phiên tòa, cuộc sống sau này sẽ tiếp tục còn là bạn, biết đâu sẽ là đồng nghiêp, thấy hoạn nạn còn giúp đỡ nhau. Đó là mong mỏi, suy nghĩ của tôi nên lúc nào cũng nghĩ phải cố gắng để những người xung quanh không bị ảnh hưởng bởi những gì mình nói, làm”, bị cáo này nêu.

Bị cáo Phan Thị Phương Anh khai báo trước tòa

Đến 15h30, luật sư bào chữ cho bị cáo Phạm Nhật Vũ hỏi đại diện Mobifone và được vị này xác nhận đã nhận được 8.445 tỷ và 329 tỷ là các chi phí phát sinh, lãi vay. Đồng thời, MobiFone đã bàn giao lại quyền quản lý cho các cổ đông của AVG.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Vũ nói tiếp, ông Vũ đã bỏ tiền khoảng 120 tỷ để mua lại đầu thu, thiết bị hàng tồn của Mobifone và phát sinh sau khi thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua cổ phần? Người đại diện cho biết, tháng 12/2018, trong qáu trình thương thảo có nội dung thống kê các thiết bị hàng tồn ở các đơn vị để bán lại cho AVG còn cụ thể không nắm được.

Về phần luật sư của ông Nguyễn Bắc Son thông báo với tòa rằng, do bị cáo có thay đổi lời khai nên muốn hỏi rõ nhưng hôm nay bị cáo lại không có mặt. Ngay sau đó, thẩm phán Trương Việt Toàn đã đề nghị Công an dẫn giải xem xét tình hình Sức Khỏe của ông Son để đưa vào phòng xét xử.

Ông Son đề nghị luật sư không bào chữa cho mình về tội đã nhận

Sau đó ít phút, ông Son được đưa vào phòng xét xử. Thẩm phán Toàn hỏi về tình hình sức khỏe thì ông Son nói rằng, đã ổn có thể tham gia phiên xử chiều nay. Thẩm phán cũng đã thông tin một số nội dung cơ bản trong phòng xét xử trong thời gian ông Son không có mặt.

Về phần mình, ông Son có đề nghị xin được gặp gia đình và luật sư. Ông Son nói: “Tôi cũng đã có ý kiến với gia đình để khắc phục hậu quả và gặp luật sư để nói với luật sư là tội danh tôi đã nhận thì luật sư không cần bào chữa nữa”.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến vụ xét xử…

Thu Nga (t/h)