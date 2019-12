Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vẫn không thể nhớ nổi đã sử dụng 3 triệu USD vào việc gì 

Trong phiên xét xử chiều ngày 18/12, do vấn đề sức khỏe nên bị cáo Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông đã được cho nằm theo dõi ở phòng cách ly. Đến 16h thì bị cáo được triệu tập đến phòng xét xử.

Trong chiều nay, HĐXX và VKS tiếp tục xét hỏi ông Son về vấn đề liên quan đến vụ án. Đại diện VKS hỏi, trong giai đoạn điều tra, hỏi cung có tiến hành ghi âm, ghi hình không thì bị cáo trả lời: Việc ghi âm, ghi hình, có thấy máy ở trên tường, trên bàn lúc nào cũng hoạt động.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Đại diện VKS lại truy tiếp về số tiền 3 triệu USD ông Son nhận từ Phạm Nhật Vũ. Ông Son đã đưa tiền cho con gái dặn không được đầu tư vào đâu, không được gửi tiết kiệm.

“Hôm đó tôi có khai thế”, ông Son đáp lời công tố viên nhưng viện lý do sức khỏe nên mới nói điều đó. Ngay lập tức, đại diện VKS ngắt lời và nói rằng, bị cáo chỉ cần xác nhận có đúng hay không.

Đại diện VKS hỏi tiếp về lý do vì sao ông lại rút và thay đổi lời khai về số tiền 3 triệu USD vào chiều ngày 17/12. Ông Son nói rằng, ông nghĩ mình trả lời chưa đúng vào sáng ngày 17/12 nên chiều cùng ngày ông đã thừa nhận cầm số tiền này.

Ông Son khai không nhớ tiêu 3 triệu USD vào việc gì