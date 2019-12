Cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã nhận tội: 'Đây là nỗi nhục của chúng tôi'

Trong phiên tòa chiều nay, ông Trương Minh Tuấn đã thừa nhận tội danh "Nhận hối lộ" mà Viện kiểm sát truy tố, đồng thời bày tỏ sự hối hận về hành động của mình.

Ông Trương Minh Tuấn thừa nhận tội danh Nhận hối lộ. Ảnh: VOV

Theo báo Thời Đại, mở đầu phần tự bào chữa, cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn gửi lời xin lỗi về những sai phạm của mình trong thương vụ AVG. Ông Tuấn cho rằng, trong suốt 41 năm công tác không bao giờ nghĩ có ngày phải đứng hầu tòa và gọi những cáo buộc đối với bản thân trong vụ án này là "biến cố cuộc đời".

"Tôi xin gửi lời xin lỗi đến nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì những sai phạm của tôi đã gây ra, ảnh hưởng xấu đến uy tín đến tổ chức Đảng, đến nơi tôi đã công tác, xâm hại đến lợi ích của nhân dân", ông Trương Minh Tuấn nói trước tòa.

Về tội danh "Nhận hối lộ" mà Viện kiểm sát truy tố, ông Tuấn hoàn toàn thừa nhận. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng TT&TT cũng nói thêm rằng thời điểm còn đương chức, ông đã chưa nhận thức rõ những "góc khuất" của vụ việc.

"Với nội dung của cáo trạng và Viện Kiểm sát luận tội, tôi hoàn toàn đồng ý. Đối diện với vụ án này, tôi mới nhận thức rõ hơn những góc khuất của thương vụ MobiFone mua AVG. Ở thời điểm làm Bộ trưởng, tôi cũng không thể nhận ra. Thương vụ sai cả 3 lĩnh vực từ giá cả, quy trình đến hiệu quả dự án".

Cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn tại tòa. Ảnh: TTXVN

Cũng theo cựu Bộ trưởng TT&TT, ông cảm thấy "xấu hổ", "nhục" khi mắc phải tội danh này và phải đứng trước tòa với vai trò bị cáo: "Tôi rất xấu hổ với tội danh Nhận hối lộ khi đứng đây cùng 3 bị cáo. Đây là nỗi nhục của chúng tôi. Chúng tôi nhận quà biếu trong hoàn cảnh nào, mức độ nào thì đấy cũng là phạm tội như truy tố, luận tội của Viện kiểm sát".



Theo Theo VOV , trước đó, tại phần khai báo với cơ quan điều tra và trước tòa, ông Trương Minh Tuấn cũng thừa nhận đã nhận số tiền 200.000 USD từ Phạm Nhật Vũ trong hoàn cảnh ý thức được số tiền này là tiền "cảm ơn" vì đã giúp đỡ hoàn tất việc chuyển nhượng 95% cổ phần của AVG.

Thừa nhận tội danh của mình, tuy nhiên bị cáo cũng mong tòa xem xét khoan hồng vì ông và gia đình đã khắc phục toàn hộ hậu quả vụ án.

Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với ông Trương Minh Tuấn như sau: Từ 6-7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", từ 8 - 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ", tổng hợp hình phạt từ 14 - 16 năm tù.

Kiều Đỗ (t/h)