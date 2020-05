Cựu Chủ tịch Đà Nẵng tiết lộ mối quan hệ với Vũ Nhôm, khẳng định bản thân không làm sai

Đến ngày 6/5, trong phiên tòa phúc thẩm vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) thâu tóm nhà và đất công sản ở Đà Nẵng, 2 cựu Chủ tịch UBND TP là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã được xét hỏi. Trước khi thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Anh Vũ được cách ly.

Theo như bản án sơ thẩm, ông Trần Văn Minh lĩnh (Chủ tịch UBND Đà Nẵng năm 2006-2011) tổng mức án 17 năm tù, ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014) 12 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ông Văn Hữu Chiến - cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014.





Cụ thể, bị cáo Chiến chuyển nhượng không qua đấu giá quyền sử dụng đất, bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất không theo quy định, giảm 10% tiền sử dụng đất và chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất...

Trong phiên tòa xét thẩm, bị cáo liên tục kêu oan. Ông cho rằng, án sơ thẩm quy kết ông đồng phạm với người tiền nhiệm Trần Văn Minh là không đúng. Ông cũng cho biết, bản thân chỉ ký quyết định bán và chuyển nhượng 2 tài sản trong số 22 nhà, đất công sản mà hồ sơ vụ án kết luận sai phạm. Số còn lại đều là những lãnh đạo nhiệm kỳ trước quyết định nên không liên quan.

Khi được đưa ra vấn đề rằng có thể không ký, ông Chiến lý giải khi Chủ tịch UBND đã đồng ý chủ trương và có mệnh lệnh hành chính thì cấp dưới như ông ký chỉ là hình thức và khẳng định bản thân không có "thực quyền".

Nói về mối quan hệ với Phan Văn Anh Vũ, ông Chiến khai: Tôi không có quan hệ gì với Phan Văn Anh Vũ. Ông Chiến cũng trình bày, bị cáo lần đầu biết ông Vũ là Giám đốc Công ty cổ phần Bắc Nam 79 thông qua một số cuộc tiếp xúc doanh nghiệp năm 2009. Bị cáo cũng cho biết, trong tất cả các dự án, ông chưa nhận bất cứ đơn nào từ ông Vũ, không có quan hệ trực tiếp và cũng chưa từng gặp để giải quyết vấn đề.



Theo bản án sơ thẩm, ông Chiến bị tòa buộc bồi thường 146 tỷ vì cùng các bị cáo tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ mua, chuyển nhượng 18/22 bất động sản trái quy định, gây thiệt hại hơn 2.100 tỷ đồng. Liên quan đến vấn đề này, ông cho biết trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, gia đình ông đã khắc phục được 150 triệu đồng.

Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh.

Trong phiên tòa, cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh cũng trình bày lý do kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án sơ thẩm. Ông khẳng định, bản thân không làm trái quy định Pháp luật về đất đai để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ cùng người thân hưởng lợi số tiền "khủng" qua giao dịch mua bán nhà đất công sản.





Theo Zing.vn, ông Minh cũng quả quyết, khi đương nhiệm bị cáo ký các quyết định bán và chuyển nhượng nhà, đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ hoặc công ty của Vũ đều trên cơ sở không có thỏa thuận, không bàn bạc hay chia lợi nhuận. Bên cạnh đó, ông cũng biện minh rằng, có nhiều bất động sản đã được xử lý, bố trí từ lãnh đạo nhiệm kỳ trước.





Từ các căn cứ nêu trên, ông Minh cho rằng bản thân không làm thất thoát tài sản Nhà nước như tòa sơ thẩm quy kết.



