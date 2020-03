Cựu chủ tịch Real Madrid tử vong do COVID-19 chỉ sau vài ngày nhập viện

Báo VOV thông tin, ngày 21/3 trên trang Twitter cá nhân, con trai của ông Lorenzo (cựu chủ tịch của Real Madrid) là San Duran đã thông báo tin buồn: "Cha tôi vừa mới qua đời. Ông ấy không đáng khi phải ra đi theo cách này. Cha tôi là một trong những người tốt nhất, can đảm và chăm chỉ nhất mà tôi từng biết. gia đình và câu lạc bộ (CLB) Real Madrid là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời của ông ấy".

Chủ tịch Florentino Perez và BLĐ rất buồn với sự ra đi bất ngờ của ông Lorenzo Sanz. Họ muốn gửi đến lời chia buồn sâu sắc cũng như sự cảm thông tới bà Mari Luz cùng những người con Lorenzo Jr, Francisco, Fernando, Malula, Diana cũng như gia đình và bạn bè ông".

Theo Người Lao Động, trước khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Fundación Jiménez Díaz ở Madrid, vị doanh nhân tỷ phú này đã liên tục bị sốt cao trong vài ngày và tự điều trị tại nhà nhưng không hiệu quả. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông Lorenzo Sanz dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lorenzo Sanz bất ngờ qua đời đã khiến nền bóng đá Tây Ban Nha rúng động. Theo Zing.vn, Marca giật tiêu đề về cái chết của ông Lorenzo Sanz là "Tạm biệt, người đàn ông dũng cảm nhất thế giới"; trang chủ Real gọi Lorenzo Sanz là "huyền thoại" - người đã thay đổi lịch sử đội bóng Hoàng gia.

Được biết, ông Lorenzo Sanz từng là Chủ tịch Real trong 10 năm, giai đoạn từ 1995 đến 2005. Ông đã đồng hành cùng đội bóng giành được 6 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Champions League năm 1998 và 2000. Ông cũng chính là người mang về cho CLB những ngôi sao sáng giá như Davor Suker, Nicholas Anelka và Roberto Carlos.

