Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến lĩnh án 4 năm tù, Út “trọc” 20 năm tù

Từ ngày 18/5 đến 21/5, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm liên quan đến sai phạm tại 3 khu “đất vàng” (khu đất số 2, số 7-9, số 9-11) của Bộ Quốc phòng tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM).

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng (BQP), Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt được tuyên năm 2018 là 12 năm tù thì bị cáo phải chịu hình phạt 30 năm tù. Hình phạt bổ sung, bị cáo Hệ phải nộp lại 80 triệu đồng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, HĐXX tuyên phạt Bùi Như Thiềm (cựu trưởng Phòng Kinh tế QCHQ) chín năm tù, Đoàn Mạnh Thảo (cựu trưởng Phòng Tài chính QCHQ) bảy 5 năm tù, Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành, thuộc QCHQ) 8 năm tù, Trần Trọng Tuấn (cựu phó giám đốc Công ty Hải Thành) 4 năm tù.

Phạm Văn Diệt (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) bị tuyên phạt 15 năm tù và Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh) bảy năm tù về cùng tội danh trên.

HĐXX cũng buộc các công ty liên doanh phải trả lại quyền sử dụng 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng . Quân chủng Hải quân có trách nhiệm phối hợp với UBND TP HCM thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) đã cấp không đúng cho các tổ chức, cá nhân tại ba khu đất nêu trên để làm thủ tục cấp lại cho QCHQ.



Đối với tài sản đã xây dựng ở trên khu đất số 2 và số 9-11, QCHQ, Công ty Hải Thành và các đối tác liên quan tự thỏa thuận hoặc giải quyết dân sự các hợp đồng liên doanh theo đúng quy định.

Your browser does not support HTML5 video.