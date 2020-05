Tiết lộ lý do lý do cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm `thoát` bồi thường hơn 20 tỷ

Sáng nay, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến – cựu đô đốc, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 7-12 năm tù.

Cùng hầu tòa với bị cáo Hiến còn có 4 bị cáo khác gồm: Bùi Như Thiềm (nguyên trưởng phòng Kinh tế QCHQ), Đoàn Mạnh Thảo (nguyên trưởng phòng Tài chính QCHQ), Bùi Văn Nga (nguyên giám đốc Công ty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn (nguyên phó giám đốc công ty này) cùng bị xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ngoài ra, 3 bị cáo còn lại cùng hầu tòa gồm: Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc", nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) và Vũ Thị Hoan (nguyên giám đốc Công ty Yên Khánh) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh phiên xét xử

Đến trưa cùng ngày, sau khi kết thúc phần thủ tục, phiên tòa sơ thẩm bước sang phần thẩm vấn. HĐXX cho biết, vì lý do Sức Khỏe , 3 bị cáo là Nguyễn Văn Hiến, Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga sẽ được ngồi để khai báo.

Đáng chú ý nhất trong phiên làm việc sáng nay là việc đại diện VKS bổ sung một số nội dung trong cáo trạng.

Theo plo.vn, cáo trạng nêu khi ký hợp đồng hợp tác liên doanh tại khu đất 7-9, các bị cáo không căn cứ vào giá đất được UBND TP.HCM quy định, dẫn đến thực hiện việc hợp tác liên doanh góp vốn với giá đất hằng năm tính theo mét vuông thấp hơn nhiều so với giá nhà nước quy định, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến

Cáo trạng truy tố cũng xác định, bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Bùi Văn Nga, Bùi Như Thiềm và Đoàn Mạnh Thảo có trách nhiệm liên đới bồi thường. Song tại toàn, đại diện VKS cho hay, qua việc kiểm tra lại các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ thì không đủ căn cứ xác định thiệt hại nêu trên. Vì vậy, VKS quyết định rút nội dung yêu cầu bị cáo Hiến cùng các đồng phạm liên đới phải bồi thường số tiền này.

Ngoài ra, VKS còn đính chính một số tài liệu về phong tỏa tài khoản ở trang 19 nguyên nhân là do lỗi đánh máy.

Trước khi tạm nghỉ, chủ tọa hỏi các bị cáo có ý kiến gì đối với tội danh bị truy tố theo cáo trạng không? Về nội dung này, trước bục khai báo, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định mình không có tội.

Hiện, phiên tòa đã bước vào phiên làm việc buổi chiều, SKCĐ sẽ tiếp tục cập nhật tin tức…

Your browser does not support HTML5 video.

Nga Đỗ (t/h)