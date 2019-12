Cựu giám đốc công ty thẩm định AMAX sốc, buồn khi nghe VKS đề nghị mức án

Sáng nay (23/12), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Sau phần bào chữa của luật sư cho bị cáo Phạm Đình Trọng, HĐXX chuyển sang phần làm việc với bị cáo Võ Văn Mạnh – cựu Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX.

Đứng trên bục khai báo, bị cáo Mạnh nói rằng, cảm thấy vô cùng hối hận với sai phạm của mình. Tuy nhiên, khi đề nghe VKS đề nghị mức án thì rơi vào tình trạng sốc, buồn, nặng nề. Bị cáo khẳng định, trong quá trình thực hiện thỏa thuận này không có bất kỳ động cơ, mục đích vụ lợi nào. Quá trình thẩm định không liên lạc với Mobifone, AVG hay Bộ Thông tin và truyền thông. Bị cáo cũng không được hưởng lợi, phí thẩm định 400 triệu nằm trong quỹ công ty.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, bị cáo Mạnh đã hiểu, nhận thức được sai phạm của mình và không né tránh tội lỗi. Bị cáo khai rằng, bị cáo là người miền Nam duy nhất, không có điều kiện thuận lợi như các bị cáo khác có nhiều tình tiết giảm nhẹ để được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, bị cáo rất mong được nhận sự khoan hồng của HĐXX để sớm về với gia đình

Phiên tòa hôm nay bước vào ngày làm việc thứ 6

Bị cáo Mạnh khóc và trình bày: “Mẹ bị cáo năm nay đã gần 90 tuổi, đang sống một mình và đang mong bị cáo trở về. Bị cáo mong sớm được trở về với cộng đồng, xã hội , lao động, trở thành người có ích”.

Sau khi bị cáo Mạnh trình bày xong, HĐXX chuyển sang phần tự bào chữa của bị cáo Hoàng Duy Quang – thẩm định viên công ty AMAX trong phần tự bào chữa. Bị cáo ý thức được sai phạm nhưng cảm thấy bất ngờ, vô cùng đau đớn khi nghe VKS đề nghị mức án.

Bị cáo Quang cũng nói, bản thân sinh ra trong gia đình cách mạng, việc để xảy ra sai phạm, bị cáo hoàn toàn không có động cơ, mục đích gì mà do yếu kém về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định doanh nghiệp

Bị cáo Quang cũng mong muốn HĐXX xem xét, lượng thứ, khoan hồng, giảm nhẹ cho bị cáo để sớm được trở về hoàn thành trách nhiệm với gia đình, các con, chăm sóc bố mẹ và trở thành người có ít.

Các bị cáo đề nghị xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ tội

Nga Đỗ (t/h)