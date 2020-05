Cựu hiệu trưởng lý giải về việc nâng điểm: Đây là hành động “ngu ngốc nhất thời` vì thương thí sinh

Trong phần tự bào chữa chiều qua (15/5) của mình, Lê Thị Hồng – cựu hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ bật khóc, gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh. Bị cáo nhận tội nhưng có rằng tiếp tay nâng điểm là vì “nể nang bạn bè và thương học sinh”.

Một số bị cáo trong vụ án

"Bị cáo đã cần mẫn làm một việc ngu dốt. Việc phạm tội của bị cáo do quá nể nang, để tình cảm lấn át, thiếu hiểu biết về Pháp luật . Chưa bao giờ bị cáo nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù. Nếu biết đi chấm thi mà phải đi tù thì bị cáo đã bỏ nghề", bị cáo chua chát nói.

Hiện, TAND tỉnh Hòa Bình đã bước vào ngày làm việc thứ 6.

Your browser does not support HTML5 video.

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Có thí sinh được nâng 26,45 điểm