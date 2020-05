Cựu Phó hiệu trưởng Đỗ Mạnh Tuấn sử dụng cả tục ngủ trên tòa để mong nhận được khoan dung, tha thứ

Hôm nay (15/5), TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình. VKSND tỉnh Hòa Bình cáo buộc 15 bị cáo là các cựu cán bộ, giáo viên, công an có liên quan đến vụ án trên. Chiều nay, tòa tiếp tục phần tranh tụng chứng minh tội trạng của các bị cáo.

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn – cựu Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lạc Thủy, thành viên ban chấm thi bị truy tố với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và tội Nhận hối lộ. Trong phiên xử trước, đại diện VKSND đề nghị mức án cho bị cáo từ 10 – 12 năm tù.

Trong phiên làm việc chiều nay, luật sư bào chữa của bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn đề nghị tòa giảm nhẹ thêm hình phạt co bị cáo. Theo luật sư bào chữa, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn khai báo thành khẩn, không chối tội. Bị có có đến 5 tình tiết được giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, phía VKSND tỉnh Hòa Bình không đồng ý với quan điểm của luật sư. Đại diện VKSND vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố trước đó. Đại diện VKSND cho biết, từ hôm xét xử đến nay, bị cáo Tuấn là người ăn năn hối cải nhất trong 15 bị cáo. Sự ăn năn, hối cải này được xem xét, đồng tình. VKSND tỉnh cũng đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn

Khi được chủ tọa cho khai báo, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn đã trích dẫn câu tục ngữ “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” để phân tích về sự khoan dung, tha thứ của cha ông về những người không may phạm tội, để họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Bị cáo Tuấn cho biết: “Từ câu nói trên bị cáo thấy rất ăn năn, hối hận muốn làm người chạy lại. Chính vì chạy lại đã làm nhiều giáo viên bị tội, rất nhiều người nhìn bị cáo bằng con mắt khác, để làm kẻ chạy lại bị cáo đã thành người phản bội trong mắt đồng nghiệp, thành người vu khống”.

Trong phiên xử chiều nay, bị cáo Khương Ngọc Chất – cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ cho rằng: Bị cáo không đồng ý với luận tội của đại diện VKSND truy tố mình theo Khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015. Đối với bị cáo, truy tố như vậy là có dấu hiệu vi phạm tố tụng hình sự, đã làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của bị cáo và các bị cáo khác.

Sau khi tự bào chữa cho mình, bị cáo Chất đề nghị VKSND xin lỗi bị cáo và các bị cáo khi bị truy tố theo Điểm B, Khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đồng thời, bị cáo còn đề nghị HĐXX chứng minh bị cáo vô tội, tuyên bị cáo vô tội.

Your browser does not support HTML5 video.

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Có thí sinh được nâng 26,45 điểm