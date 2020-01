Cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh chính thức thi hành án phạt tù về tội dâm ô

Tờ Tiền phong đưa tin, ngày 7/1/2020, bà Nguyễn Thị Thu Hà (chánh án TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết: TAND quận Hải Châu đã nhận được ủy thác của TAND quận 4 (TP Hồ Chí Minh) về việc thi hành án đối với ông Nguyễn Hữu Linh (trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đến ngày 6/1, TAND quận Hải Châu đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với ông Linh.

Cũng theo bà Hà, thực hiện đúng quy định, trong thời hạn 7 ngày, TAND quận Hải Châu đã quyết định thi hành án phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại. Sau khi ra quyết định, TAND quận Hải Châu đã giao quyết định thi hành án cho ông Nguyễn Hứu Linh và các cơ quan chức năng để thực thi theo đúng quy định của Pháp luật . Trong vòng 7 ngày nhận quyết định, ông Linh phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu để thi hành án.

Vụ án của ông Nguyễn Hữu Linh thời điểm đó được dư luận rất quan tâm

Bản án của ông Nguyễn Hữu Linh được TAND TP Hồ Chí Minh tuyên vào ngày 6/11/2019. Khi đó, tòa án bác kháng cáo kêu oan của ông Linh, buộc bị cáo chấp hành 18 tháng tù về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi mà trước đó, TAND quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã tuyên.

Theo cáo buộc của VKSND, khoảng 21h ngày 1/4/2019, ông Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu C. lên tầng 11 của Chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP Hồ Chí Minh). Trong thang máy chỉ có ông Linh và cháu C. nên ông này đã có hành vi dâm ô cháu bé.

Ông Linh dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt cháu C. rồi buông cháu C. ra. Khi cháu C. có phản ứng sợ hãi, dùng tay che mặt mình rồi di chuyển ra đứng gần thang máy thì ông Linh tiếp tục đi đến, dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo cháu C. lùi về phía mình. Khi thang máy mở cửa thì ông Linh buông cháu C. ra. Quá sợ hãi, cháu C. suýt té ngã ngoài cửa thang máy.

Sau đó, cháu C. kể lại sự việc cho mẹ. gia đình nạn nhân đã xuống trích xuất camera an ninh. Đồng thời, ban quản lý tòa nhà đã mời ông Linh xuống làm việc. Sau khi hòa giải, gia đình cháu C. không đệ đơn kiện, tuy nhiên, phía VKSND quận 4 cho rằng, đây là hành vi dâm ô Trẻ em nên quyết định đề nghị cơ quan Công an điều tra về gửi cáo trạng lên TAND cùng cấp để tiến hành đưa ra xét xử.

Your browser does not support HTML5 video.

Ông Nguyễn Hữu Linh bị tuyên án 18 tháng tù về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi

Nga Đỗ (t/h)