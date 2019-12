Cứu sống bé gái 3 tháng tuổi bị ngói rơi lún sọ não

Bé gái mới 3 tháng tuổi được địu ở nhà không may bị mảnh ngói từ trên mái rơi trúng đầu, làm lún sọ não. Nếu không được điều trị, trẻ có nguy cơ bị di chứng nặng nề về sau.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại đây vừa cấp cứu thành công một ca chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh mới 3 tháng tuổi.

Trước đó, bé gái sơ sinh đang được địu ở nhà không may bị mảnh ngói từ trên mái rơi trúng đầu. Sau đó, bé quấy khóc nhiều, không nôn, bị lún sọ não nên gia đình đưa trẻ tới Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ. Ngay sau đó bệnh nhi được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Cháu bé hồi phục tốt sau phẫu thuật



Qua kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ xác định cháu bé bị chấn thương sọ não do lún xương sọ vùng thái dương đỉnh phải kích thước khoảng 2x3cm.



Sau hội chẩn liên khoa, ê kíp bác sĩ đi tới quyết định thực hiện gây mê nội khí quản và phẫu thuật nâng xương lún cho bệnh nhi. Các bác sĩ tiến hành bóc tách tổ chức dưới da bộc lộ vùng lún, nâng khối lún trở lại vị trí ban đầu, đồng thời dẫn lưu ngoài màng cứng và đóng vết mổ. Sau 3 tiếng, bệnh nhi được rút ống dẫn lưu. Sau 2 ngày điều trị, trẻ tỉnh táo, chơi ngoan và bú tốt.



Ẵm con trên tay, mẹ cháu bé nói trong nước mắt: "Cả gia đình lo lắng, nóng ruột vô cùng, sợ nhỡ phẫu thuật mà không phục hồi được thì tôi ân hận cả đời. May mắn thấy con phục hồi sức khoẻ nhanh, ăn ngủ tốt, không quấy khóc gì tôi mừng lắm”.

BSCKI Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Trưởng đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhận định: Trường hợp này cháu bé bị chấn thương sọ não khi mới 3 tháng tuổi, cơ thể và não bộ vô cùng yếu ớt. Do đó, các bác sĩ phải hết sức thận trọng từ khâu gây mê hồi sức cho đến quá trình thực hiện phẫu thuật. Nếu chỉ có một tác động nhỏ vào các khu vực não bộ quan trọng có thể khiến trẻ chịu di chứng suốt đời.

Thực tế các tai nạn kiểu như vậy không hiếm nhưng nhiều gia đình có tâm lý ngại điều trị. Bác sĩ Dũng cho hay nếu nếu để phần sọ não bị lún mà không xử trí thì nguy cơ để lại di chứng về sau là rất cao.



Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên hết sức cẩn thận đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh. Nếu không may tai nạn xảy ra, cần theo dõi sát tình trạng ý thức của trẻ xem có các biểu hiện bất thường như đau đầu, nôn, liệt… hay không. Tuyệt đối không nên chủ quan, ngay cả khi trẻ chưa có triệu chứng bất thường vẫn cần đưa tới bệnh viện để chụp chiếu.

Hà Ly (t/h)