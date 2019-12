Cứu sống sản phụ bị vỡ mạch máu tiền đạo: Tai biến sản khoa hiếm gặp, tỷ lệ tử vong chu sinh cao

Đó là trường hợp của chị P.T.T.N (21 tuổi, ngụ tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ, sản phụ mang thai tuầ 38 được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đau trằn bụng.

Khai thác tiền sử được biết chị N. khám thai định kỳ ngoại viện. Thăm khám lâm sàng phát hiện thấy âm đạo ra huyết đỏ tươi.



Sau đó, các bác sĩ tiến hành đặt mỏ vịt kiểm tra cổ tử cung thấy vì máu chảy ra nhiều và liên tục. Ngay lập tức tiến hành hội chẩn và kích hoạt quy trình báo động đỏ, mổ lấy thai cấp cứu với chẩn đoán: Thai 38 tuần 3 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ/mạch máu tiền đạo.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ



Suốt 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ tập trung phẫu thuật đón bé gái chào đời nặng 2,8kg. Hiện tại, Suốt 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ tập trung phẫu thuật đón bé gái chào đời nặng 2,8kg. Hiện tại, Sức Khỏe mẹ và bé ổn định và đang được chăm sóc tại khoa Hậu phẫu.



BSCKII. Huỳnh Thanh Liêm – Trưởng khoa Sanh cho biết, mạch máu tiền đạo (Vasa Previa) là hiện tượng các mạch máu cuống rốn của thai nhi chạy ngang qua hoặc rất gần với lỗ mở của cổ tử cung. Do các mạch máu này nằm trong màng, không được bảo vệ bởi dây rốn hay nhau thai nên khi màng vỡ mạch máu cũng rất dễ vỡ, gây mất máu thai nhi.



Đây là một dạng tai biến sản khoa hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1,5-4/10.000 ca sinh. Sản phụ bị tai biến vỡ mạch máu tiền đạo có tỷ lệ tử vong chu sinh cao tới 52 - 66% nếu không được chẩn đoán sớm trước khi chuyển dạ.

Mô tả mạch máu tiền đạo bị vỡ khi cổ tử cung co giãn hoặc màng thai bị rách trong quá trình chuyển dạ hoặc sinh nở.



Các yếu tố nguy cơ gây tai biến mạch máu tiền đạo có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và em bé như: mạch máu nuôi thai nhi bình thường được bảo vệ bởi chất thạch Wharton nằm bên trong dây rốn, mạch máu tiền đạo không được nâng đỡ bởi chất thạch này hoặc mạch máu tiền đạo dính chặt vào lớp màng đệm bên trên nên dễ dàng bị rách khi vỡ ối tự nhiên hoặc bấm ối. Nguy hiểm hơn là máu chảy từ mạch máu tiền đạo là máu từ thai nhi nên càng gây nguy hiểm.



Các sản phụ có thể phòng ngừa tai biến này bằng cách khám thai định kỳ. Nếu phát hiện các hiện tượng dây rốn bám màng, bánh nhau 2 thùy với thùy phụ nằm ở phần thấp tử cung, nhau bám thấp hay nhau tiền đạo, có thai do thụ tinh trong ống nghiệm, đa thai,... cần hết sức cẩn trọng bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vỡ mạch máu tiền đạo. Đặc biệt, sản phụ có tiền sử nong nạo hay phẫu thuật trên tử cung có nguy cơ cao mắc tai biến này.



Nếu được chẩn đoán kịp thời trước sinh có thể cứu sống cả mẹ và thai nhi nếu mổ chủ động trước khi vỡ ối. Trong trường hợp vỡ ối kèm máu đỏ tương cần cân nhắc khả năng vỡ mạch máu tiền đạo, xử trí mổ khẩn cấp là cần thiết.

