Cựu thành viên HĐQT Mobifone: “Quyết định 236 hoàn toàn đúng, hoàn toàn tin tưởng vào cấp trên”

TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xử sơ thẩm 14 bị cáo trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. 14 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Sáng nay, phiên tòa bắt đầu với phần xét hỏi bà Phan Thị Hoa Mai. Đứng trước bục xét hỏi, bà Mai khai bắt đầu là thành viên HĐTV từ 28/1/2015, song đến ngày 17/2/2016, HĐTV mới có quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Trong dự án Mobifone mua cổ phần cảu AVG, bà Mai tham gia với vai trò là thành viên hội đồng thành viên, thực hiện theo điều lệ của công ty. Ở dự án này, bà Mai khai không được giao nhiệm vụ cụ thể nào.

Đứng trước bục xét hỏi, bà Mai khẳng định, chưa lần nào phản đối tự án này song nhiều lần có ý kiến để dự án phát triển theo chiều hướng tích cực. Khi chủ tọa hỏi “bị cáo nhận thức quyết định 236 có sai không?” thì bà Mai trả lời: "Nhận thức quyết định này hoàn toàn đúng, hoàn toàn tin tưởng vào cấp trên".

Cũng theo lời khai của bà Mai, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản chấp thuận chủ trương, nên bà hiểu rằng, Bộ Thông tin – Truyền thông phải triển khai đúng quy định của Pháp luật . Còn về mức giá mua AVG, bà Mai cho rằng bản thân không biết Tổng giám đốc trình lân HĐTV là cao hay thấp.

Trước khi mua AVG, giá trị của công ty này được thuê các đơn vị thẩm định giá, các đơn vị này đều được Bộ Tài chính cấp phép. Theo bà Mai, từng có thời điểm bà băn khoăn về giá của AVG và giá trị sổ sách của AVG chứ không bao giờ quan tâm giá mua cổ phần AVG là cao hay thấp.

“Bị cáo có thấy trách nhiệm sai phạm của mình khi tham gia dự án này không?”, bà Mai trả lời: Thời điểm xảy ra vụ án thấy những gì thuộc về trách nhiệm cảu mình bà đã thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, khi thanh tra Chính phủ chỉ ra các sai phạm thì bà đã thấy trách nhiệm về sai phạm của mình. Nữ bị cáo giải thích, trong các cuộc họp về dự án bà không đồng ý về một mức giá nào. Ngoài ra, bà còn đưa ý kiến theo chiều hướng tích cực. Ví dụ như về kết quả định giá của tư vấn và giá bán AVG có chênh lệch lớn với giá trị sổ sách của AVG….

Phần xét hỏi bà Mai kết thúc lúc 8h30. HĐXX chuyển sang xét hỏi bị cáo Hồ Tuấn (thành viên HĐTV Mobifone – Phó Tổng giám đốc).

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về phiên xét xử…

Thu Nga (t/h)