Cựu Trưởng Phòng Khảo thí không đồng ý cáo buộc chủ mưu vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình

Ngày 11/5, TAND tỉnh Hòa Bình bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gian lận điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đối với 15 bị cáo nguyên là cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục, công an ở Hòa Bình về các tội danh: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Trong phiên xử hôm qua, 78 người liên quan đã được triệu tập đến toà. Dự kiến, xử sơ thẩm sẽ kéo dài đến ngày 18/8.

Chiều ngày 11/5, phiên xử bước vào phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quang Vinh – cựu Trưởng Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình được xác định là chủ mưu vụ án. Tuy nhiên, khi đứng trên bục xét hỏi, bị cáo nói rằng, không đồng tình với cáo trạng truy tố tội danh với vai trò chủ mưu và một số nội dung kết luận như tạo điều kiện để các bị can khác nâng điểm 145 bài thi trắc nghiệm cho 58 thí sinh.

Bị cáo khẳng định: “Tôi không chỉ đạo bất kỳ ai nâng điểm, không đưa chìa khóa cho Đỗ Mạnh Tuấn - cựu Hiệu phó Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy - để mở phòng niêm phong; không tác động thanh tra, công an; không đưa danh sách nâng điểm cho Đỗ Mạnh Tuấn. Tôi thành khẩn trong quá trình điều tra chứ không phải không thành khẩn. Nếu có chứng cứ, đề nghị cơ quan điều tra cho tôi xem”.

Bị cáo Vinh tại phiên tòa xét xử

Thế nhưng, trong phiên xét hỏi chiều qua, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979) – cựu Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy - người bị truy tố 2 tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nhận hối lộ đã khẳng định, được bị cáo Vinh “gợi ý”, chỉ đạo tham gia nâng điểm như cáo trạng truy tố.

Theo bị cáo Tuấn, có quen biết với bị cáo Vinh nên có qua phòng uống nước ngồi nói chuyện. Tại đây, Vinh có trai đổi về việc có một số trường hợp con em trong ngành, con em có quan hệ ngoại giao thi THPT quốc gia 2018 và gợi ý muốn Tuấn nâng điểm bài thi và Tuấn đồng ý.

Theo cáo trạng truy tố, 18 cán bộ chấm thi đã có hành vi trực tiếp chấm nâng điểm, ký hợp thức kết quả chấm gian lận 20 bài thi môn tự luận ngữ văn cho 20 thí sinh, vi phạm quy chế, có dấu hiệu đồng phạm các bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tuy nhiên, xét thấy các giáo viên thực hiện hành vi sai phạm không vì động cơ cá nhân, làm theo sự chỉ đạo và hành vi sai phạm lần đầu, đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra nên không cần xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, 23 cán bộ chấm thi khác dù không trực tiếp nâng điểm nhưng đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình thủ tục chấm điểm thi… nên phía điều tra đã kiến nghị xử lý hành chính.

15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình ra hầu tòa

Nga Đỗ (t/h)