Đã bắt được hung thủ vụ xả súng ở Lạng Sơn?

Trong khi quyết định tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Lý Văn Sắn – kẻ nổ súng bắn thương vong 7 người vào khuya 13/1.

Được biết, sau khi nã súng gây án khiến 7 người thương vong, nghi phạm Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn ) đã ôm súng AK đi bỏ trốn.

Ttrưa ngày 17/1, đại tá Vũ Hồng Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Văn Sắn để điều tra về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Cũng theo đại tá Quang, sau vụ nã súng kinh hoàng này, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Song từ hình ảnh nhận dạng, lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định được nghi phạm chính là Lý Văn Sắn. Sau vài ngày điều tra, Công an tỉnh đã ra lệnh truy nã toàn quốc. Đồng thời gửi công văn đến các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để đề nghị phối hợp, bắt giữ đối tượng Sắn nếu phát hiện ra.

Mặt khác, phía cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã phác thảo những đặc điểm nhận dạng, hình ảnh đối tượng Sắn và phát đi thông báo truy nã. Lệnh truy nã được phát đi rộng khắp toàn quốc. Ai nhìn thấy đối tượng có thể liên hệ với Công an địa phương hoặc liên hệ với Công an tỉnh Lạng Sơn.

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, hồi 21h02 ngày 13/1, tại nhà vợ chồng anh Phạm Văn Túy (SN 1975) và vợ là chị Hoàng Thị Hoài (Sn 1983) ở khu vực ngãn 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra vụ nổ sung đặc biệt nghiêm trọng.

Khi đó, gia đình chị Hoài đang ngồi ăn cơm, uống nước trong bếp thì Lý Văn Sắn cầm một khẩu AK47 từ đang sau nhà bắn 4 viên đạn qua cửa sổ phòng bếp. Trong đó, có 1 viên đạn trúng người cháu Phạm Thanh Phong (SN 2008, con trai chị Hoài) khiến cho cháu bé tử vong tại chỗ.

Nghe thấy tiếng nổ dữ dội, cháu Phạm Thành Chung (SN 2005, con trai lớn của chị Hoài) nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh trốn. Một số người khác chạy ra trước cửa hàng trốn nhưng Sắn không buông tha, liên tục nã súng về phía trước.

Chưa dừng lại, Sắn cầm súng sang xưởng làm lốp của gia đình anh trai chị Hoài là anh Hoàng Quốc Hương (SN 1977) bắn tiếp 15 viên đạn khác. Anh Hương sợ hãi nên bỏ chạy vào trong nhà thì bị trúng một viên đạn vào lưng, sau đó tử vong do mất nhiều máu.

Hậu quả, vụ án khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Các nạn nhân bị thương gồm: Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán (vợ cũ của Toán, là chị gái chị Hoài), Chu Thị Hồng, Vũ Xuân Hưởng và anh Nguyễn Văn Tuyển.

Nguyên điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ án là do Sắn đề nghị quay lại nhưng chị Hoài không đồng ý. Trước đó, chị Hoài và Sắn đã ly hôn, chị lập gia đình riêng còn Sắn thì bán hết tài sản, đất đai rồi đi lang bạt ở khu vực biên giới Việt – Trung.

Thời gian gần đây, Sắn có biểu hiện nghiện ma túy nặng. Rồi bất ngờ trở về địa phương đòi nối lại tình xưa với vợ cũ. Sắn thường xuyên nhắn tin “khủng bố” tinh thần chị Hoài.

Gần đây, chị Hoài đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với Sắn thì bị hắn dọa giết cả gia đình. Sự việc sau đó được người thân chị Hoài biết nhưng mọi người chỉ nghĩ là Sắn dọa nạt bình thường không ngờ hắn ra tay tàn độc đến vậy.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định, nghi phạm đã ôm súng bỏ trốn ra khu vực biên giới. Chính vì thế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị và được lực lượng chức năng Trung Quốc chấp thuận vào cuộc hỗ trợ truy bắt nghi phạm.

Nga Đỗ (t/h)