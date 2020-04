Đã bắt được nam thanh nên cướp ô tô, đánh CSGT ở Kon Tum

Theo ông Phạm Phước – Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, TP Kon Tum cho biết, lực lượng dân quân cùng Công an xã phối hợp với Công an TP Kon Tum bắt giữ được nam thanh niên sợ bị cách ly COVID-19, cướp ô tô, đánh CSGT rồi bỏ trốn. Danh tính của nam thanh niên này là Chu Văn Tùng (20 tuổi, trú tại Gia Lai).

Sáng nay, theo thông tin từ Công an TP Kon Tum, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Chu Văn Tùng để điều tra về hành vi cướp ô tô, đánh thương Công an trên đường bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 1/4, Tùng điều khiển xe máy BS 81U1 – 258.09 chạy từ Gia Lai lên Kon Tum. Đến khu vực Sao Mai (giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum) thì bị lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đề nghị dừng xe vào làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và sẽ bị cách ly, nhưng Tùng không hợp tác.



Đến 14h cùng ngày, trong khi chờ phương tiện chở người về khu cách ly, Tùng bất ngờ nhảy lên ô tô tải đang nổ máy của một chủ phương tiện đang vào khai báo y tế rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, CSGT TP Kon Tum và Công an xã Hòa Bình đang làm nhiệm vụ đã dùng xe chuyên dụng đuổi bắt, vượt lên phía trước chốt chặn. Tùng thấy vậy liền tông vào xe chuyên dụng. Không dừng lại, đối tượng này còn lấy thanh sắt trong xe tấn công làm một cán bộ đội CSGT Công an TP Kon Tum bị thương.

Đối tượng Tùng cướp xe ô tô bỏ chạy để trốn cách ly



Trên đường bỏ trốn, Tùng tiếp tục đánh một người dân, cướp tiện thoại. Đến khoảng 20h ngày 1/4, Chu Văn Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu đồi Sao Mai (thuộc xã Hòa Bình, TP Kon Tum). Hiện Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.



Trước đó, ngày 29/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung của Bùi Ngọc Thuận (TP Hà Tiên).

Theo điều tra dịch tễ, Thuận đi làm ở Campuchia về Việt Nam theo đường cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Khoảng 18h30 cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Thuận trèo tường rào khu cách ly để bỏ trốn về thăm gia đình ở xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Sau đó Tuấn trở về nhà vợ tại TP. Hà Tiên.

Nhận được tin báo về sự việc trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Tiên đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành vận động, tuyên truyền, thuyết phục yêu cầu Tuấn trở lại khu cách ly nhưng Tuấn vẫn không chấp hành lệnh cách ly tập trung nên lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế đối với Tuấn, đồng thời cũng yêu cầu cách ly tập trung đối với vợ Tuấn và những người đã tiếp xúc với Tuấn.

Tại khu cách ly, Tuấn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và hứa chấp hành nghiêm cách ly 14 ngày. Hiện các cơ quan chức năng thành phố Hà Tiên đang xem xét mức độ vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của Pháp luật , dự kiến mức phạt từ 5 - 10 triệu.

Your browser does not support HTML5 video.

Khẩn cấp truy tìm thanh niên trốn cách ly phòng bệnh COVID-19 ở Tây Ninh

Nga Đỗ (t/h)