Chân dung nghịch tử dùng búa đánh chết bố đẻ rồi phóng xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường

Sau 3 ngày truy bắt, Công an đã bắt giữ được đối tượng Hà Văn Thắng – kẻ dùng búa sát hại bố đẻ rồi phóng xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Hà Văn Thắng (SN 1983, trú tại thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ) bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang đạp xe trên tỉnh lộ 319 (đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ) lúc 4h30 sáng ngày 21/4.

Như đã đưa tin trước đó, trưa 19/4, tại thôn Mậu Công (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ), đối tượng Hà Văn Thắng cầm búa sát hại bố đẻ là ông Hà Văn Nhượng (SN 1952). Gây án xong, Thắng đi xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hà Văn Thắng tại cơ quan điều tra

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quang Trung đã xuống phong tỏa hiện trường. Đồng thời cấp báo cho Công an huyện Tứ Kỳ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Nguyên nhân vụ án mạng bước đầu được xác định, do Thắng và bố đẻ xảy ra cãi vả sau bữa cơm trưa. Trong lúc không làm chủ được bản thân, Thắng đã dùng búa đánh vào đầu ông Nhượng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết, người thân đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân sau khi cơ quan điều tra hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi. Sáng ngày 21/4 đã hoàn tất lễ mai táng cho ông Nhượng.

Hình ảnh Thắng phóng xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường

Theo chính quyền xã Quang Trung, Thắng là con út trong gia đình, đã lập gia đình , có một con gái. Bản thân Thắng là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên đi lang thang nhưng điuề trị không triệt để nên không có sổ theo dõi bệnh và không thuộc diện quản lý cấp thuốc hàng tháng.

Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai đối tượng Thắng. Đồng thời đưa Thắng đi giám định tâm thần để làm rõ một thông tin quan trọng.

Your browser does not support HTML5 video. Nghịch tử giết mẹ ruột rồi đốt xác phi tang

Nga Đỗ (t/h)