Vụ xả súng bắn chết 4 người ở sới bạc Củ Chi: Thông tin mới nhất về tình hình truy bắt nghi phạm

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an đã sử dụng chó nghiệp vụ và các phương tiện hỗ trợ để vây bắt nghi can nổ súng ở sới bạc tại H.Củ Chi (TP.HCM) khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Nghẹt thở nhiều giờ vây bắt Tuấn "khỉ"

Nhiều ngày qua, vụ xả súng giết chết nhiều người ở sới bạc, tại địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM) chiếm nhiều sự quan tâm của dư luận. Từ sáng sớm ngày 30/1, khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An (H.Củ Chi, TP.HCM), nơi xảy ra án mạng, lực lượng công an vẫn tập trung dày đặc, phong tỏa nhiều tuyến đường bao quanh khu vực cánh đồng, nghi có nghi can Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11) lẩn trốn.

Tại khu vực vòng ngoái các tuyến đường, an ninh được siết chặt, người dan bị hạn chế ra vào khu vực phong tỏa.

Theo Tuổi trẻ ghi nhận, lực lượng cảnh sát đã bao vây, truy đuổi nghi can từ khoảng 4h30 đến 5h sáng 30-1. Nơi nghi can Tuấn lẩn trốn có nhiều kênh rạch chằng chịt và cây cối um tùm nên lực lượng chức năng khó tiếp cận, xác định chính xác vị trí nghi can ẩn náu.

Nhiều lực lượng cảnh sát, chó nghiệp vụ cùng các xe bọc thép được huy động

Đặc thù của khu vực có rất nhiều vườn cây ăn quả của nhà dân, như chuối, mía, bưởi... có khả năng tạo thuận lợi về thức ăn nếu Tuấn cố thủ. Nhiều giả thuyết đưa ra rằng, Tuấn "khỉ" đã trốn qua được cầu ông Chương, đến bến đò Cá Lăng thì sẽ qua đò đến được xã Phú An, tỉnh Bình Dương. Vì thế, lực lượng cánh sát cơ động được bố trí rất dày, khóa chặt đường Trung An để chặn đường Tuấn thoát ra sông Sài Gòn trốn về phía Bình Dương.

Phân tích trên bản đồ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng những điểm nghi vấn, nghi can có thể di chuyển, lẩn trốn. Đồng thời, các lực lượng cũng sử dụng flycam và chó nghiệp vụ để truy tìm dấu vết của nghi can.

Nhiều xe bọc thép, xe cảnh sát cơ động được điều động, tăng cường lực lượng đến khu vực ấp Bốn Phú càng lúc càng đông. Việc vây bắt đối tượng Tuấn có nhiều nguy hiểm, nhiều khả năng hắn mang theo súng AK nên rất nguy hiểm cho người dân trong khu vực.





Liên tiếp nhiều vụ án mạng trên đường đối tượng tẩu thoát

Lật lại vụ án, vào ngày 29/1, ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nghi can Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn nhiều phát làm chết 4 người và 1 người bị thương. Các nhân được xác định tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, H.Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, H.Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Một nạn nhân bị gãy xương đùi, không nguy hiểm tính mạng là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi), đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM với sự giám sát, theo dõi của lực lượng công an.

Khu vực nơi Tuấn lẩn trốn được bao vây nghiêm ngặt

Sau khi gây án, Tuấn đã chiếm đoạt nhiều xe máy trên đường tẩu thoát. Ban đầu, theo báo cáo của Công an xã Trung An cho thấy sau khi gây án, Tuấn lái xe SH của một nạn nhân, chạy đến nhà ông T.N.B. Tại địa điểm này, Tuấn dùng súng khống chế một phụ nữ tên V., đến đây mua sữa bò, và yêu cầu phụ nữ này đưa một xe máy hiệu Novo màu đỏ đen.

Trong lúc ông B., bà V. và nghi phạm Tuấn giằng co, nghi phạm Tuấn nói: "Đưa xe đây. Tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu", đồng thời lên đạn gí súng vào người bà V. và đưa cho ông B. cọc tiền. Sau đó, hắn ta lấy xe của bà V. rời khỏi hiện trường. Số tiền mà ông B. và bà V. nhận được từ Tuấn là 11 triệu đồng.

Đến 0h sáng hôm sau, ngày 30-1, anh V.C.T. (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) khi đang đi xe máy trên tỉnh lộ 15, thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông (H.Củ Chi, TP.HCM) thì bị một người dùng súng AK bắn chết. Hung thủ sau khi gây án đã cướp xe máy nạn nhân rồi tẩu thoát. Một số nguiwoif dân còn bàng hoàng kể lại, trước khi nổ súng bắn chết ông V.C.T., hung thủ đã bắn vào một xe du lịch và một người đi xe máy khác.

Theo camera của một hộ dân nằm ngay khu vực ông T. bị giết cũng ghi lại được cảnh nghi phạm hung hãn nổ súng vào một người đi xe máy khác trước ông T., nhưng người này may mắn chạy thoát được. Còn tài xế ôtô do nghi can bắn vào kính chắn gió ôtô nên mảnh kính văng vào đầu và ngực làm bị thương.

Nhiều người cho rẳng, hung thủ giết ông T. cũng là đối tượng Tuấn. Được biết, Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), trước đây, anh ta là thượng úy công an đã có vợ và 2 con, hiện đang công tác tại Đội tạm giữ, tạm giam Công an quận 11.

Xem thêm: Chân dung nghi can nổ súng ở sới bạc khiến 4 người tử vong