Đã có 216 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, phi công người Anh tiến triển tốt

Đó là BN 248 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân bắt đầu điều trị từ ngày 07/4. Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay JL079 ngày 23/3/2020, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính ngày 5/4.

Như vậy, đến nay cả nước đã có tổng cộng 216/268 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 81% tổng số bệnh nhân).



Trước đó ngày 20/4 cả nước có 12 bệnh nhân COVID-19 tại Hà Tĩnh, Ninh Bình, TP.HCM được công bố khỏi bệnh.

Chỉ tính riêng tại TP.HCM, đến nay đã có 52/54 trường hợp đã khỏi bệnh: bao gồm 03 ca ban đầu, giai đoạn 1 và 49 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97, BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126, BN 142, BN 150, BN 151, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204, BN 207, BN 234, BN 92, BN 124, BN 127, BN 143, BN 158, BN 224, BN 235, BN 236, BN 248.

TP.HCM chỉ còn điều trị cho 2 bệnh nhân COVID-19, trong đó có trường hợp rất nặng là phi công số 91 đã có tiến triển tích cực.



Sáng 21/4, Bộ Y tế cho biết tình hình của bệnh nhân số 91 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường. Đặc biệt, chức năng phổi của người bệnh có cải thiện khá hơn sau tập vật lý trị liệu hô hấp.

Bệnh nhân 91 được điều trị tại khoa Nhiễm D - BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM



Tính đến sáng 21/4, Việt Nam ghi nhận tổng số 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó: 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Việt Nam đang xếp vị trí 118/212 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19. Việt Nam cùng với Reunion là 2 đất nước hiếm hoi trên thế giới có trên 200 ca mắc nhưng chưa có trường hợp nào tử vong dù có bệnh nhân nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.799, trong đó:



- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 268;



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.368;



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 60.163.

