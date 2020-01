Đã có 6 người chết vì viêm phổi lạ, một người châu Âu nghi mắc bệnh

Chiều 21/1, hãng tin AFP đưa ra thông tin gây sốc khi số người tử vong do viêm phổi lạ tại Trung Quốc tiếp tục tăng lên là 6 người. Đồng thời, số ca mắc bệnh được ghi nhận cũng tăng lên 291 người.



Viêm phổi lạ do virus corona gây ra đã lây lan ra nhiều thành phố khác ngoài Vũ Hán như ở Bắc Kinh, Thượng Hải với 139 ca bệnh mới. Cũng trong ngày 21/1, Đài Loan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona. Đó là một người phụ nữ 50 tuổi, sống ở Vũ Hán. Người này vừa trở lại Đài Loan hôm 20/1 và được phát hiện có các triệu chứng sốt, ho và đau họng.



Dịch bệnh không chỉ lây lan ra ngoài thành phố Vũ Hán mà tràn ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Đã có 3 trường hợp phát hiện mắc viêm phổi lạ do virus corona gây ra được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc bao gồm: ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đáng nói, đất nước này đã chính thức khẳng định virus corona gây bệnh viêm phổi là có khả năng lây từ người sang người, làm tăng nguy cơ



Đó là nam du khách người Anh tên là Ash Shorley (32 tuổi) bị viêm phổi nặng đang được điều trị tại bệnh viện Phukhet (Thái Lan). Du khách đang trên hành trình chinh phục các quốc gia Đông Nam Á và chưa hề đặt chân tới Trung Quốc. Khi đến đảo Koh Phi Phi, Thái Lan, người đàn ông này đã bị ốm và cảm thấy khó thở do co thắt phổi.

Ash Shorley - du khách người Anh bị nghi ngờ mắc viêm phổi lạ



Các bác sĩ nói rằng Shorley hiện đang có những triệu chứng y hệt như bệnh phổi lạ do virus corona gây ra ở Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh nhân đã được hút tới 2 lít dịch ra khỏi phổi và nếu được đưa đến viện chậm hơn 2 ngày thì có thể anh ta đã chết. Hiện gia đình bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính, đây sẽ là bệnh nhân châu Âu đầu tiên bị nhiễm bệnh viêm phổi lạ giống ở Trung Quốc.

Bệnh viêm phổi do virus lạ gây ra ở Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa cho nhiều quốc gia khác trong khu vực. Bệnh do một hủng virus hoàn toàn mới của coronavirus gây ra. Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus có các triệu chứng cấp tính như ho, sốt, khó thở, tức ngực, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong. Những người dễ mắc bệnh và có nguy cơ tử vong đặc biệt cao là người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch và những người trở về từ vùng có dịch.

Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS