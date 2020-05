Hàn Quốc: 85 người nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân siêu lây nhiễm ghé qua 5 quán bar tại Itaewon

Ngày 11/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết nước này ghi nhận 35 ca nhiễm mới, nâng ca nhiễm cả nước lên 10.909. Đây tiếp tục là con số đột biến sau nhiều ngày nước này chỉ ghi nhận ít hơn 10 ca mới trong ngày.

Đồng thời đây là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc báo cáo ca nhiễm mới cao nhất trong hơn một tháng qua, làm dấy lên lo ngại đất nước đối mặt làn sóng dịch bệnh thứ hai.



Lo ngại về số ca nhiễm mới liên quan đến cụm dịch tại một số hộp đêm và quán bar ở khu vực Itaewon. Tính đến sáng 11/5, tổng cộng 85 ca nhiễm liên quan người đàn ông 29 tuổi từng đến 5 hộp đêm và quán bar tại khu vực này trong đầu tháng 5.

Một hộp đêm bị phong tỏa. Ảnh: YONHAP



Chính quyền thành phố đang kêu gọi những người từng đến các hộp đêm và quán bar ở Itaewon trong hai tuần qua nên đi xét nghiệm.

Riêng tại Seoul, thị trưởng Park Won-soon cho hay, trong số 5.617 người (đã tới Itaewon) mà thành phố nắm được danh sách, cơ quan chức năng đã gặp được 2.405 người, còn 3.112 người nữa chưa thể tiếp cận được. Điều này có nghĩa là những người này cố tình tránh lời kêu gọi của chính quyền hoặc họ viết sai số. Do đó, để khuyến khích những người không muốn tiết lộ danh tính, chính quyền TP Seoul sẽ cung cấp xét nghiệm miễn phí và giấu tên cho những người này.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nói: "Chúng ta nên nhanh chóng tìm và xét nghiệm cho họ. Tốc độ là chìa khóa".

Người dân thủ đô Seoul đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện công cộng. Ảnh: YONHAP

Sau sự xuất hiện của cụm dịch mới, thủ đô Seoul, tỉnh lân cận Gyeonggi và thành phố Incheon ra lệnh đóng cửa toàn bộ hộp đêm và quán bar. Seoul hiện ghi nhận gần 700 ca nhiễm.

Lo sợ về làn sóng bùng phát thứ hai xuất hiện khi Hàn Quốc đang trở lại cuộc sống bình thường với việc chính phủ đầu tuần trước nới lỏng các biện pháp cách biệt cộng đồng. Các cơ sở như bảo tàng và nhà thờ đã mở cửa trở lại. Một số môn thể thao chuyên nghiệp, gồm bóng chày và bóng đá, đã bắt đầu mùa mới, trong khi các trường học cũng mở cửa lại từ tuần này.

Hàn Quốc từng là vùng dịch tồi tệ nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Quốc gia này dường như đã kiểm soát được dịch bệnh nhờ chương trình "theo dõi, xét nghiệm và điều trị" rộng rãi, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng nhiều nước đánh giá cao, xem là hình mẫu chống COVID-19. Do đó, sự xuất hiện của cụm dịch mới đang khiến người dân và chính quyền hết sức hoang mang.



