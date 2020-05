Đã có kết luận nguyên nhân vụ hàng trăm người ngộ độc thực phẩm sau khi mua thức ăn chay từ chợ

Ngày 17/5, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã có báo cáo chính thức về nguyên nhân khiến hàng trăm người ở huyện Hòa Vang phải nhập viện để điều trị do ngộ độc thực phẩm

Được biết, qua thống kê, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã xác định được tổng số 230 người nhập viện điều trị ngộ độc sau khi mua thức ăn ở chợ Túy Loan (xã Hòa Phong) trên địa bàn. Đến ngày 15/5, đã có 225 bệnh nhân được xuất viện sau điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã lấy 29 mẫu thực phẩm, gồm 23 mẫu tại các hộ kinh doanh thực phẩm chay ở chợ Túy Loan, 5 mẫu tại gia đình và 1 mẫu đậu khuôn tại nơi sản xuất để xét nghiệm.

Người dân nhập viện do ăn thức ăn chay mua từ chợ Túy Loan. Ảnh: Zing

Kết quả xét nghiệm cho thấy, các món nem chay, mì căn, đậu khuôn chiên, cá kho chay, sườn xá xíu, chả chay kho, mì căn xào thịt bò, chả phù chúc, nui xào do người dân sử dụng đã bị nhiễm các vi sinh vật (Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococus aureus) vượt mức cho phép.

Hiện Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương truy nguồn gốc sản phẩm chay của các hộ kinh doanh tại chợ Túy Loan, qua đó xác định vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, như đã đưa tin, từ chiều Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã tiếp nhận các ca nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, đau đầu, tiêu chảy nghi do ngộ độc thực phẩm. Tính đến 8h sáng 8/5, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã tiếp nhận tổng cộng 133 ca nhập viện từ 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Phong. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, số người nhập viện đã lên tới 151. Nhiều người có biểu hiện nặng đã phải chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản Nhi điều trị.

Theo lời kể của các bệnh nhân, trước khi xảy ra sự việc, họ đến chợ Túy Loan (huyện Hòa Vang) mua thực phẩm về để chế biến các món ăn chay cho gia đình. Ăn xong, nhiều người có chung triệu chứng đau bụng, nôn mửa nên đến các cơ sở y tế cấp cứu.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Hàng chục công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam nhập viện vì rối loạn tiêu hóa

Kiều Đỗ (t/h)