Đã có kết quả kiểm tra vụ du khách Trung Quốc bị sốt ở sân bay Đà Nẵng

Sân bay Đà Nẵng.

Danh tính 2 du khách Trung Quốc gồm: Wang hao Yu (4 tuổi, nhập cảnh 2h30 ngày 14/1, có triệu chứng lâm sàng sốt trên 37 độ C) và Xiong Tianzuo (23 tuổi, thường trú Vũ Hán, biểu hiện mệt mỏi, sốt cao trên 38 độ C). Đến 18h cùng ngày, Sức Khỏe bệnh nhân Wang hao Yu đã hoàn toàn bình thường.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Y tế, virus corona (CoV) là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng, có khả năng đe dọa tính mạng người bệnh như chúng đã từng hoành hành là Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV).



Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS