Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần thứ 3 của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Theo tin từ Người lao động, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP Hà Nội (CDC) cho biết: Tối 14/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 3 với COVID-19

Được biết, 2 lần trước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có kết quả âm tính với chủng virus mới này. Theo Bộ Y tế, các mẫu xét nghiệm được thực hiện tại 2 phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.

Liên quan đến sự việc này, trước đó ngày 9/3, Bộ Y tế công bố ngoại trừ trường hợp ca bệnh thứ 21 – ông B.Q.T, 61 tuổi, trú ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội thì tất cả thành viên đoàn công tác thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm cả ông Nguyễn Chí Dũng) đi trên chuyên bay VN54 từ London (Anh) trở về Hà Nội ngày 2/3 đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Bộ Y tế cũng cho biết, dù kết quả xét nghiệm âm tính nhưng toàn bộ các cá nhân đều được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ. Hiện đã ổn định Sức Khỏe , không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thực hiện nghiêm việc cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Sức khỏe Bộ trưởng bình thường trong thời gian cách ly. Dự kiến ngày 16/3, ông Dũng sẽ hết thời gian cách ly và đi làm trở lại.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, mới đây, Thứ trưởng Y tế cho biết, COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do đó Việt Nam điều chỉnh nhiều biện pháp để chống dịch.

Cụ thể, trong cuộc họp trực tuyến tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin chống dịch Covid-19 sáng 15/3, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng tại Việt Nam có một số điểm khác khi hầu hết các ca bệnh hiện nay đều do xâm nhập, sau đó lan cho cộng đồng nên xác định được rõ các bệnh nhân số 0. Đây là lợi thế giúp việc quản lý dễ dàng hơn trước. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng, so với giai đoạn trước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 có những thay đổi trong ứng phó để đáp ứng hiệu quả hơn với tình hình mới.

Đối với chiến lược phòng chống, quan điểm của Việt Nam là tiếp tục kiên trì, kiên định những chiến lược đã đề ra. Nhưng có những thay đổi phù hợp hơn vì nếu không chặn được các ca ben ngoài vào Việt Nam, để lây nhiễm trong cộng đồng thì khả năng ứng phó của chúng ta hết sức khó khăn.

Kể từ ngày 14/3, Việt Nam đã áp dụng cách ly y tế tập trung với khách đến từ Schengen và Anh, bao gồm cả người Việt Nam. Kể từ ngày 15/3, tiếp tục tạm dừng miễn thị thực đối với khối Schengen và Anh, đang xem xét áp dụng với Mỹ.

Ban chỉ đạo yêu cầu tất cả các cửa khẩu tiếp tục giám sát chặt chẽ, áp dụng khai báo y tế điện tử với các khách đến Việt Nam nhưng giờ phải đẩy lên mức độ cao hơn.

