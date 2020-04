Đã có lịch đi học trở lại của học sinh từ mầm non đến THPT trên địa bàn Hà Nội

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội chiều 29/4, trong bài phát biểu của mình, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị lãnh đạo các quận, huyện tiếp tục quán triệt nhà trường thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn đảm bảo điều kiện an toàn khi học sinh đi học trở lại, đồng thời xử trí các trường hợp nghi mắc COVID-19 trong trường học.



Ngay sau cuộc họp, TTXVN cho biết, UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 1602/UBND-KGVX về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Công văn đã được gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động-Thương binh và Ngay sau cuộc họp, TTXVN cho biết, UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 1602/UBND-KGVX về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Công văn đã được gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động-Thương binh và xã hội ; Sở Y tế; Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu phòng giáo dục các quận huyện và nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch COVID-19.



Trong công văn nêu rõ: UBND TP đồng ý với đề xuất tại Tờ trình số 1330/TTr-SGDĐT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án cho học sinh đến trường đối với học sinh trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tờ trình số 1281/TTr-SLĐTBXH ngày 27/4/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP đi học trở lại.



Công văn dựa theo yêu cầu của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Theo đó, trong cuộc họp chiều 29/4 ông Chung đã quyết định học sinh THCS, PTTH (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên), sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề sẽ quay lại trường học tập từ ngày 4/5; học sinh tiểu học, mầm non đi học lại từ ngày 11/5, theo Dân Trí.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.



Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu phòng giáo dục các quận huyện và nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, bố trí đầy đủ trang thiết bị đảm bảo công tác phòng chống dịch trong nhà trường. Phụ huynh học sinh và nhà trường phải đảm bảo đưa đón học sinh đi đến nơi, về đến chốn.





Đối với trung tâm và cơ sở ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du họcsẽ phải tực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch dựa theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu đảm bảo yêu cầu, các trung tâm cơ sở này sẽ hoạt động trở lại từ ngày 4/5.

Việc học sinh, sinh viên đi học trở lại vào tuần tới sẽ tác động rất lớn đến tình hình giao thông trên địa bàn. Bởi vậy, ông Chung yêu cầu các quận huyện, sở ngành cần đảm bảo tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm, hạn chế việc ách tắc giao thông.



35 tỉnh, thành thông báo thời gian học sinh đi học trở lại. Nguồn: VTC Now



Thùy Nguyễn (t/h)