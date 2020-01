Bộ Y tế lo ngại virus cúm lạ Trung Quốc lan sang Việt Nam vào dịp Tết nguyên đán

Mới đây, ngày 21/1, theo CNN, nhà chức trách Trung Quốc xác nhận đã có 6 ca tử vong vì virus cúm lạ Trung Quốc - cụ thể là virus corona gây ra. Trước đó, Bắc Kinh cũng xác nhận virus cúm gây ra bệnh viêm phổi lạ có tể lây trực tiếp từ người qua người. Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh về người nhiễm và thiệt mạng, tối cùng ngày Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (PHEOC - Bộ Y tế) đã họp khẩn cấp để đánh giá tình hình dịch, phòng chống dịch nguy cơ lan sang Việt Nam dịp Tết nguyên đán Canh Tý.

Bộ Y tế họp đánh giá tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona (nCoV) mới.

Ảnh: Bộ Y tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Trung Quốc đã có tới 291 trường hợp nhiễm virus cúm lạ, trong đó có 15 người là nhân viên y tế và 6 người tử vong (đều có bệnh nền mạn tính). Nhiều tỉnh thành Trung Quốc cũng ghi nhận trường hợp bệnh như Thượng Hải, Quảng Đông, Bắc Kinh, Thâm Quyến. Trên thế giới, một số nước cũng đã ghi nhận có ca nhiễm bệnh như Thái Lan (2 người), Nhật Bản (1 người), Hàn Quốc (1 người) và Mỹ. Hiện tại, theo đánh giá của các chuyên gia, rất may Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào.

Hiện đã có 6 trường hợp tử vong do virus cúm lạ

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính có diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với WHO để cập nhật tình hình dịch bệnh, triển khai các kế hoạch đối phó với tình huống dịch. Đồng thời, Bộ cũng kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị để chủ động phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nước ta dịp giáp Tết Nguyen đán Canh Tý 2020.

Mới đây, WHO đã nhận định bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người. Các triệu chứng cho thấy dịch viêm phổi lạ lần này có thời gian ủ bệnh tương đối dài, các chuyên gia lo lắng những biện pháp phòng ngừa hiện nay có thể là chưa đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Sân bay Narita ở Tokyo tiến hành quét thân nhiệt hành khách đến từ Trung Quốc.

Ảnh: Kyodo News.

TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là nơi bùng phát dịch lần này, đã ban bố nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan virus, thậm chí đã quyết định hủy bỏ lễ ăn mừng Tết Nguyên đán. Nhiều công ty du lịch đã bị cấm đưa người theo nhóm ra khỏi Vũ Hán, các biện pháp quét thân nhiệt và rà soát khu vực công cộng được tăng cường triệt để.

Bệnh viêm phổi lạ: Cách nào phòng chống?

Chi Nguyễn (t/h)