Hút mỡ bụng cho bệnh nhân mang thai, thẩm mỹ viện Sophie International bị xử phạt thế nào?

Liên quan đến vụ thẩm mỹ viện tư vấn và hút mỡ bụng cho thai phụ, mới đây, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt thẩm mỹ viện Sophie International (ở quận 1, TP HCM) - nơi tư vấn hút mỡ cho bệnh nhân.

Cụ thể, theo thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho hay, UBND thành phố đã ra quyết định xử phạt Thẩm mỹ viện Sophie International vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có giấy phép hoạt động và quảng cáo hàng hóa dịch vụ đặc biệt nhưng không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Bệnh viện thẩm mỹ Sophie International. Ảnh: Zing

Bệnh viện thẩm mỹ Sophie International bị phạt hành chính số tiền 155 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng. Ngoài ra, cơ sở này cũng phải tháo gỡ, xóa bỏ những nội dung quảng cáo chưa được Cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Được biết, cơ sở này chưa được cấp giấy phép thực hiện dịch vụ hút mỡ nhưng vẫn ngang nhiên quảng cáo và cung cấp dịch vụ này.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 26/9, chị Đoàn Thị Nguyệt A. (SN 1991, ngụ Hà Nội) đến thẩm mỹ viện Sophie International để được tư vấn hút mỡ. Sau khi tư vấn, thẩm mỹ viện này lấy lý do không đủ điều kiện cơ sở vật chất nên chuyển chị A. sang Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (phố Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.HCM) để làm thủ thuật hút mỡ toàn thân.

Ngày 27/9 sau khi khám tổng quát, bác sĩ Bệnh viện Emcas kết luận chị A. đủ điều kiện để phẫu thuật hút mỡ. Ngày 28/9, chị Anh chuyển khoản toàn bộ chi phí phẫu thuật là 148 triệu đồng cho TMV quốc tế Sophie và được tiến hành ký giấy cam kết, phẫu thuật hút mỡ vùng bụng, lưng, vai, bắp tay, nách và cắt, căng da bụng, nối lại dây chằng ở vùng bụng tại Emcas.

Sau phẫu thuật, chị A. nằm theo dõi 6 ngày tại cả BV thẩm mỹ Emcas và Sophie rồi trở về Hà Nội. Gia đoạn này, chị A. có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, sức khỏe ngày càng suy giảm nên đi thăm khám thì được phát hiện đã mang thai 8 tuần. Bác sĩ khuyên chị A. không nên giữ thai vì phát triển đến tháng thứ 4 thì vùng bụng sẽ lớn lên nhưng da bụng chị A. không còn độ đàn hồi. Trong quá trình lấy thai nhi ra ngoài nếu không cẩn thận có thể gây tổn thương và làm băng huyết, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng.

Kết quả siều âm của chị A.

Cho rằng thẩm mỹ viện Sophie đã quá tắc trách trong khâu kiểm tra sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân, chị A. đã tố cáo sự việc này lên cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành lập đoàn kiểm tra đối với thẩm mỹ viện Sophie International và Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS.

Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS lên tiếng khi bị tố hút mỡ bụng cho thai phụ.

Kiều Đỗ (t/h)