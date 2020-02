Thử nghiệm thuốc điều trị virus corona chủng mới, tăng hi vọng cho người bệnh

Các nhà khoa học Việt Nam sẽ tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm thuốc điều trị virus corona nhằm xây dựng phác đồ điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus gây ra.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt bổ sung đề tài độc lập cấp nhà nước:"Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới". Được biết lopinavir/ritonavir là loại công thức phối hợp liều cố định để điều trị và phòng ngừa nhiễm HIV/AIDS.

Quyết định giao trực tiếp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, Viện Pasteur TP HCM, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Trung tâm Quốc gia, Trường Đại học Dược Hà Nội về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Mục tiêu nghiên cứu là sẽ thử nghiệm trong 4 tuần hoặc có 10 bệnh nhân được điều trị lopinavir/ritonavir. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu sẽ báo cáo hiệu quả đáp ứng lâm sàng, cận lâm sàng, virus học của việc sử dụng bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp khi điều trị người bệnh nhiễm Covid-19 theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Bộ KH&CN kì vọng trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu có thể đề xuất việc sử dụng lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus Covid-19. Trong vòng 12 tháng, nghiên cứu sẽ làm rõ hiệu quả, tính an toàn của việc sử dụng bổ sung opinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm Covid-19 theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế và đề xuất phác đồ sử dụng bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp khi điều trị người bệnh nhiễm virus.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 15 ca nhiễm chủng mới virus Corona (mới được WHO đổi tên là Covid-19). Trong đó, có khoảng 3 ca nhiễm đã hồi phục, xuất viện dù hiện tại chưa có vắc-xin phòng ngừa hay thuốc đặc trị cho người nhiễm virus corona. Với virus corona, các bác sĩ tại Việt Nam đang điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, điều trị không đặc hiệu, điều trị triệu chứng, điều trị suy các tạng, điều trị các biến chứng, nâng cao thể trạng và nâng cao sức miễn dịch của bệnh nhân.

Trước đó, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng cho biết đơn vị đã bước đầu nuôi cấy, phân lập thành công chủng virus mới này trong phòng thí nghiệm. Với thành công này, Việt Nam sẽ chủ động trong việc sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán dương tính virus corona chủng mới (Covid-19) và phát triển vắc xin phòng ngừa trong tương lai.

