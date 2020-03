Đa dạng dịch vụ mua hàng bằng công nghệ thời Covid-19

Đồng hành cùng người tiêu dùng hưởng ứng lời kêu gọi “Hạn chế ra ngoài và tránh tụ tập đông người”, là hệ thống bán lẻ lớn nhất trên cả nước. VinMart/ VinMart+ đã nhanh chóng cung cấp thêm cho người tiêu dùng vô số những dịch vụ tiện ích để khách hàng chỉ cần ngồi ở nhà, hàng hóa đến tận nhà.

Theo đó, ở Kênh bán hàng số 1, khách hàng có thể mua hàng bằng cách gọi đến hotline của siêu thị VinMart thuận tiện nhất để đặt hàng. Ngoài danh mục hơn 100 sản phẩm thiết yếu nhất để quý khách dễ dàng lựa chọn, VinMart còn phục vụ đặt hàng các mặt hàng khác còn hàng tại siêu thị. Khách hàng có thể thuận tiện trao đổi trực tiếp với nhân viên để được phục vụ chu đáo.

Đặc biệt, kênh bán hàng số 3: Khách hàng tại Hà Nội và TPHCM sẽ thuận tiện tiến hành đặt hàng bằng việc tương tác với ứng dụng VinID với tính năng “Scan and go” - “Quét mã từ xa, siêu thị tới nhà” cùng Siêu thị ảo VinMart 4.0. Nếu như mua sắm online ở kênh số 2 kể trên là những cú nhấp chuột, thì ứng dụng Siêu thị ảo “Scan and Go” chỉ đơn giản là đưa điện thoại lên và chụp hình. Đây là công nghệ mua sắm mới nhất hiện nay, được VinMart tiên phong áp dụng.

Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 2: Chọn trải nghiệm Vinmart Scan and Go, chọn phương thức nhận hàng mong muốn, quét mã vạch trên tem giá sản phẩm là đã có ngay giỏ hàng trong ứng dụng.

Bước 3: Chọn VinMart Scan&Go - Chọn phương thức Giao hàng tận nơi - Lựa chọn sản phẩm bạn muốn mua. Việc lựa chọn sản phẩm có 2 cách: Nếu khách hàng đang cầm cuốn cẩm nang mua sắm trên tay, chỉ cần chụp mã QR của những món hàng cần mua sắm trên tờ cẩm nang hoặc trên phiên bản điện tử.

Nếu khách hàng không có sẵn tờ cẩm nang mua sắm trên tay cũng không sao, trên nền ứng dụng của app VinID, hàng hóa phong phú được hiển thị sẵn sàng theo các chuyên mục riêng Thực phẩm khô – Bánh kẹo – Rau, trái cây – Đồ uống – Thịt – Chăm sóc sắc đẹp – Bánh mì – Thịt nguội, xúc xích – Hóa phẩm – Đông lạnh – Gia dụng – Giấy & bông – Thủy hải sản – Bông vải sợi, giàu dép – Đồ gia dụng, trang trí – Điện gia dụng. Khách hàng chỉ cần chọn sản phẩm, số lượng và chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Trong trường hợp khách hàng đang có mặt tại siêu thị thì việc ứng dụng tính năng Scan and go sẽ giúp khách hàng tuyệt đối không cần chạm tay vào bất cứ món hàng nào trong siêu thị và vẫn có thể lựa được hàng mình muốn.

Bằng việc chọn hàng qua tính năng “Scan and go”, khách hàng sẽ được phục vụ tại quầy tính tiền riêng biệt. Thời gian tính tiền có thể tính bằng giây. Sau khi tính tiền, hàng hóa sẽ được hệ thống soạn giao tận nhà theo đơn hàng trong thời gian sớm nhất.

Quầy thanh toán riêng của Scan & go tại hệ thống siêu thị

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát thông điệp khuyến cáo mọi người nên rửa tay sạch thường xuyên hơn và nên ngừng giao dịch bằng tiền mặt nếu có thể vì tiền giấy có thể là một nguồn lây nhiễm viurs corona chủng mới. WHO cho biết người tiêu dùng nên rửa sạch tay sau khi có những tiếp xúc với tiền mặt trong giao dịch vì virus corona gây dịch bệnh COVID-19 có khả năng tồn tại trong một số ngày trên các bề mặt như tờ bạc giấy.

Vì vậy, ngoài những tiện ích của việc hạn chế đi lại, các kênh bán hàng mới của hệ thống còn hỗ trợ khách hàng thuận tiện thanh toán bằng nhiều hình thức hạn chế tiếp xúc tiền mặt. Đặc biệt, với ứng dụng Scan & go, khách hàng có thể chuyển khoản thẻ ATM nội địa; ví điện Tử vi nID Pay; Visa – Master hoặc thanh toán tại quầy bằng cách để thu ngân quét mã trên màn hình điện thoại. Sau thanh toán, hàng hóa sẽ được mang đến nhà. Theo đó, chuyến mua sắm sẽ hoàn toàn “Không chạm, không tiếp xúc”. Thật an toàn, an tâm mua sắm!