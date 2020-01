Đã đốt pháo hoa còn livestream, nam thanh niên bị cảnh sát tóm gọn, đưa về đồn

Trong thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện các vụ việc tự làm pháo hoặc mua pháo lậu về nhà đốt dịp giáp Tết. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên đốt pháo hoa và livestream cho bạn bè xem trên đường khiến nhiều người bức xúc.

Theo đoạn clip, nam thanh niên mặc áo trắng đang ở trên vỉa hè thì được một người bạn chạy xe đến và tặng hộp pháo hoa, cổ vũ đốt pháo hoa mừng dịp Tết Nguyên đán. Bất chấp đây là hành vi vi phạm Pháp luật , nam thanh niên vẫn ngang nhiên mang hộp pháo hoa ra giữa đường đông người để đốt. Nhiều người chứng kiến không can ngăn thanh niên mà còn hô hào cổ vũ.

Tuy nhiên, ngay sau khi màn bắn pháo vừa kết thúc, hai đồng chí cảnh sát 113 di xe chuyên dụng đã nhanh chóng tiếp cận đối tượng. Do đối tượng đã vi phạm pháp luật, đốt pháo trái phép, hai đồng chí cảnh sát đã yêu cầu thanh niên về đồn công an để tiếp tục làm việc. Dù vậy, không ý thức được tính nghiêm trọng của hành động này, nam thanh niên vẫn bình tĩnh giơ tay chào tạm biệt anh em.

Cận Tết, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều video hướng dẫn làm pháo vô cùng nguy hiểm. Trên Youtube, video có tựa đề "Chế tạo pháo nổ - Cách làm pháo nổ bằng diêm đón xuân Canh Tí 2020" của tài khoản D.V. đã có hơn 233.000 lượt xem dù mới đăng lên hôm 22/12. Ngoài D.V., còn các video của các tài khoản N.Đ, C.T.H. có lượt xem tới gần 1 triệu view/ video. Thậm chí, tài khoản N.Đ. còn chia sẻ trang Facebook cá nhân của mình, ở đây anh cũng tải lên video hướng dẫn làm pháo. Một số tài khoản khác trên Facebook cũng tự tải video hướng dẫn làm pháo, chẳng hạn nickname Pháo Tết - Hướng dẫn làm pháo tại nhà mới tải lên gần đây các clip bắn pháo hoa tự chế.

Đây là một hành vi vừa nguy hiểm, vừa vi phạm pháp luật. Nhiều học sinh không ý thức được tính nguy hiểm của pháo nổ đã lên mạng xem hướng dẫn và tự chế pháo, dẫn đến việc bị các tai nạn do pháo nổ khiến bỏng nặng, mù mắt,...

Mọi hình thức sử dụng và buôn bán các loại pháo đều bị cấm tại Việt Nam. Người mua, bán pháo trái phép sẽ bị phạt hành chính theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép theo Điểm b Khoản 2 Điều 10 sẽ chịu mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Chi Nguyễn (t/h)