Đã ly dị nhưng vẫn ghen tuông, người đàn ông châm lửa thiêu sống vợ cũ

Mới đây, Công an TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Dương (32 tuổi, quê An Giang) bị bỏng nặng, nghi do chồng cũ tưới xăng đốt trong phòng trọ.

Hiện trường khu nhà trọ xảy ra sự việc

Theo nguồn tin từ Zing, vào khoảng 16h30 ngày 2/5, bà Dương đang nằm ngủ trong phòng trọ tại hẻm 77 Trần Đại Nghĩa, phường Bình An, TP Dĩ An thì bất ngờ chồng cũ là Nguyễn Thanh Ba (37 tuổi) chạy xe máy tới, trên tay cầm một cục đá cùng một can xăng.

Thấy chị Dương, Ba liền cầm cục đá đập vào đầu, sau đó tưới xăng lên người và châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng . Tại hiện trường, các đồ đạc trong phòng cũng bị cháy rụi.

Lúc này, ông Hiếu (35 tuổi, bạn trai bà Dương) và một số người đang ngồi trước dãy trọ, nghe thấy tiếng la hét mới phát hiện sự việc và lao vào dập lửa. Bà Dương đã bị bỏng nặng và phải chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Một số người lúc dập lửa cũng bị bỏng nhẹ.

Về người chồng cũ Nguyễn Thanh Ba, sau khi gây án, người này đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên do bị bỏng nên chỉ chạy được một đoạn thì gục xuống đất. Ba được người dân và lực lượng công an đưa đến bệnh viện sơ cứu. Sau đó, công an đã tiến hành tạm giữ đối tượng, lấy lời khai.

Đồ đạc cháy rụi sau vụ việc.

Được biết, hiện tại chị Dương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Báo Vietnamnet đưa tin, một số nhân chứng cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể là do Ba ghen tuông vì chị Dương có bạn trai mới.

Hiện Công an TX Dĩ An vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tưới xăng, châm lửa thiêu sống vợ cũ.

Kiều Đỗ (t/h)