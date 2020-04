Da mặt đỏ ửng cảnh báo căn bệnh da liễu ít ai biết

Da mặt thường xuyên bị đỏ là tình trạng da không phải hiếm gặp, đặc biệt là ở người có làn da mỏng, nhạy cảm. Tuy nhiên, nếu tình trạng da bị đỏ ngày càng xuất hiện dày hơn kèm theo những dấu hiệu tiêu cực khác, bạn cần cảnh giác với căn bệnh da liễu Rosacea.

Khó điều trị nếu không được phát hiện kịp thời

Rosacea là tình trạng da bị đỏ thường xuyên. Hiện tượng này khá phổ biến nhưng xuất hiện nhiều nhất ở chị em phụ nữ trung niên có làn da sáng màu. Rosacea dễ khiến chúng ta nhầm lẫn với các hiện tượng dị ứng da hoặc kích ứng. Tuy nhiên, Rosacea sẽ khiến da ngày càng trở nên đỏ ửng hơn, xuất hiện kèm nhiều dấu hiệu tiêu cực hơn và mạch máu cũng có thể nhìn thấy rõ hơn.

Triệu chứng rõ rệt nhất của chứng Rosacea là làn da luôn ửng đỏ. Tình trạng đỏ mặt có thể xuất hiện và biến mất nhưng đây là dấu hiệu sớm nhất của bệnh Rosacea. Mức độ ửng đỏ ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, khi mắc chứng Rosacea, càng ngày bạn sẽ càng nhìn rõ các mạch trên da khi tình trạng bệnh nặng hơn. Da mặt có cảm giác nóng rát hay châm chích, thậm chí xuất hiện các nốt mụn đỏ, mụn mủ. Mặt khác, da có hiện tượng thô ráp cho dù được dưỡng ẩm cẩn thận, thậm chí có thể hình thành các mảng đỏ khi bệnh nặng.

Chứng Rosacea khiến da đỏ ngày càng nặng

Trong vài trường hợp, da có thể trở nên dày và phì đại từ những tế bào thừa. Bạn có thể cảm giác rõ ràng nhất ở vùng mũi bởi chúng sẽ có hình dáng phình to hơn bình thường. Chứng Rosacea còn gây ra các hiện tượng khác như khô mắt, đau mắt…

Theo các chuyên gia da liễu, có thể sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ là nguyên nhân của chứng bệnh Rosacea. Theo đó, khi mạch máu dưới da có sự bất thường, làn da có hiện tượng nóng bừng, nổi ửng đỏ và dễ dàng thấy rõ các mạch máu. Theo thống kê cho thấy, rất nhiều người bị mắc bệnh Rosacea đã có người nhà từng mắc phải chứng bệnh này.

Các tác động bên ngoài có thể gián tiếp gây bệnh Rosacea

Đặc biệt, demodex folliculorum – một loài ký sinh vô hại trên da nhưng với những người bị Rosacea đều có số lượng vi mạt sinh sôi rất lớn. Do đó, các chuyên gia cho rằng, các triệu chứng của bệnh này do các phản ứng của da với vi khuẩn có trong chất thải của mạt.

Một số yếu tố tiêu cực khác như tia cực tím, không khí ô nhiễm, thời tiết giao mùa, chế độ ăn uống, stress… có thể kích hoạt một số phân tử trong da được gọi là các peptide. Khi nồng độ peptide tăng sẽ tác động lên hệ miễn dịch và hệ thần kinh (bao gồm cả mạch máu dưới da). Quá trình hoạt hóa này sẽ gây ra các hiện tượng giãn mạch, Viêm da và ửng đỏ.

Chăm sóc da bị bệnh Rosacea

Với tình trạng bệnh Rosacea diễn ra phức tạp, bạn cần đến gặp bác sĩ da liễu để được thăm khám và tư vấn điều trị. Với tình trạng nhẹ, bạn có thể sử dụng thuốc bôi hoặc dùng Thuốc kháng sinh để kiểm soát triệu chứng.

Để hạn chế sự phát triển của bệnh Rosacea, bạn cần ghi chép những sản phẩm, nguyên liệu sử dụng trên da mặt; đặc biệt là những loại thức ăn hàng ngày… để đối chiếu và tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Ăn uống lành mạnh sẽ giúp tăng sức đề kháng cho làn da

Da bị Rosacea rất nhạy cảm và dễ bdị kích ứng, do đó, chị em nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, dịu nhẹ nhất với làn da. Bạn cũng cần chú ý tới chế độ ăn uống để kiểm soát chứng bệnh Rosacea. Ăn uống, sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp tăng sức đề kháng và giúp da khỏe mạnh từ bên trong. Từ đó, hỗ trợ quá trình điều trị nhanh chóng.

Bạn cần bảo vệ làn da kỹ càng để tránh tác động trực tiếp lên da, đặc biệt là sử dụng kem chống nắng.

Your browser does not support HTML5 video.

8 thực phẩm càng ăn càng đẹp da. Nguồn: LADY TV

Như Quỳnh (t/h)