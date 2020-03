Đà Nẵng công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 của 4 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Theo thông tin trên VOV vào tối 7/3, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, tất cả 8 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khi xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.



Theo đó, trong số 8 người đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện 199 Bộ Công an được lấy mẫu xét nghiệm, có 2 người quốc tịch Nauy, 2 người Phần Lan và 4 trường hợp người Việt Nam. Trong số này có 4 hành khách nước ngoài đi cùng chuyến bay VN 00054 với nữ bệnh nhân thứ 17. Sau khi xuống ga Đà Nẵng, 4 hành khách nước ngoài này được đưa về cách ly tại Theo đó, trong số 8 người đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện 199 Bộ Công an được lấy mẫu xét nghiệm, có 2 người quốc tịch Nauy, 2 người Phần Lan và 4 trường hợp người Việt Nam. Trong số này có 4 hành khách nước ngoài đi cùng chuyến bay VN 00054 với nữ bệnh nhân thứ 17. Sau khi xuống ga Đà Nẵng, 4 hành khách nước ngoài này được đưa về cách ly tại Bệnh viện 199 và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính.





Tuy đều có kết quả âm tính nhưng tất cả những người này vẫn phải thực hiện cách ly theo quy trình





Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện số người này vẫn tiếp tục cách ly theo dõi Sức Khỏe đúng quy định. Đồng thời tăng cường công tác giám sát để có thể phát hiện sớm nhất và lập danh sách những trường hợp có tiếp xúc, có nghi ngờ để đưa ra các biện pháp y tế nhanh nhất.



Trong một diễn biến khác, chiều 7/3, Sở Y tế Nghệ An cho biết đã cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh COVID-19 thứ 20. Bệnh nhân thứ 20 này có liên quan đến nữ bệnh nhân thứ 17. Anh là tài xế riêng của cô gái nói trên, được xét nghiêm dương tính sau khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Được biết, trường hợp cách ly tại Nghệ An này được cho là có tiếp xúc với lái xe của bệnh nhân N.H.N tại một gara xe ô tô ở Hà Nội. Khi người đàn ông này trở về Nghệ An, đã được đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đô Lương.



Đồng thời, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, hiện trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm người này để gửi ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang và cần chủ động, thực hiện tốt các bệnh pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Minh Tú (t/h)