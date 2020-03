Đã Nẵng công bố thêm lịch trình của 2 du khách Anh dương tính với COVID-19

Liên quan điến tình hình 2 du khách người Anh lưu trú ở Đà Nẵng dương tính với COVID-19, ngày 11/3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng đã bổ sung thêm một số địa điểm mà 2 bệnh nhân ghé đến.

Cụ thể, ngày 4/3, 2 du khách này đã ghé vào Siêu thị Điện Máy Xanh cơ sở trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đến ngày 6/3, hai du khách đến tiệm cà phê The Coffee House cũng nằm trên đường Nguyễn Văn Linh uống. Cùng ngày, hai người này di chuyển đến cơ sở Charm Spa để massage.

Khách sạn Vanda nơi 2 du khách lưu trú được lực lượng chức năng phong tỏa

Trước đó, ngày 9/3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Đà Nẵng đã một lần công bố lịch trình di chuyển của hai hành khách này. Cụ thể, hai người từ Anh đến Hà Nội vào sáng 2/3 cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17. Hai người này ngồi ở ghế 4D và 4G, còn bệnh nhân thứ 17 ngồi ở ghế 5K.

Hai du khách này đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), đến khoảng 10h20 ngày 2/3, 3 người di chuyển lên máy bay mang số hiệu VN163 của Vietnam Airlines từ Nội Bài đi Đà Nẵng, ngồi ghế 2C và 2A.

Từ sân bay, 2 người di chuyển đến khách sạn Vanda (số 3 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) lưu trú. Tối cùng ngày, 2 du khách ăn ở nhà hàng El Gaucho (tòa nhà Indonechina Riverside, số 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu).

Ngày 3/3, hai người ăn ở nhà hàng Cá Lửa (đường Bình Minh 4, quận Hải Châu). Đến 4/3, hai người tham gia đánh golf ở Bà Bà, ăn tối ở nhà hàng La Maison Deli (đường 2/9, quận Hải Châu). Ngày 5/3, 2 ông tham gia đánh golf tại Vinpearl Golf Nam Hội An.

2 du khách đã tiếp xúc với nữ nhân viên bán hàng ở Siêu thị Điện Máy Xanh

Ngày 6/3, quay lại khách sạn Vanda và ăn tối tại nhà hàng Pizza 4P’s, đường Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu). Từ đó đến khi được theo dõi Sức Khỏe , 2 du khách này ở khách sạn Vanda.

Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, 2 du khách còn đến nhà hàng nướng Đà Thành - 107 Nguyễn Văn Linh; Bamboo 2 Bar - 216 Bạch Đằng; nhà hàng 7 Bridges Brewing Company - 493 Trần Hưng Đạo; Universal Pub – 234 Bạch Đằng.

Ở một diễn biến liên quan, trưa hôm nay (11/3), Bộ Y tế thông tin, bệnh nhân thứ 35 tại Việt Nam là một người phụ nữ 29 tuổi ở Đà Nẵng. Bệnh nhân là nữ nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện Máy Xanh ở quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Được biết, khaorng 18 – 19h ngày 4/3/2020, nữ nhân viên này có tiếp xúc với 2 du khách người anh được xác định là bệnh nhân thứ 22 và 23.

Như vậy, tại Việt Nam tính đến trưa ngày 11/3 đã ghi nhận 35 ca dương tính với COVID-19. Trong đó 16 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện. Những trường hợp còn lại đang được cách ly và điều trị y tế.

Your browser does not support HTML5 video.

Italia là ổ dịch lớn nhất Châu Âu

Nga Đỗ (t/h)