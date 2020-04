Đà Nẵng, Khánh Hòa tiếp nhận các công dân từ trở từ nước ngoài ở các vùng có dịch

Đà Nẵng có 57 công dân trở về từ Italy

Sáng 18/4, chuyến bay mang số hiệu VN9054 của Vietnam Airlines chở 57 công dân Việt Nam và 3 du khách nước ngoài từ Italy đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Được biết, họ là những học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam bị mắc kẹt ở Italy do ảnh hưởng của dịch COVID-19 , đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế. Chiếc máy bay cất cánh từ Milan (Iraly) lúc 6h hôm 17/4, về đến Việt Nam vào lúc 0h ngày 18/4.

Ngay khi hành khách xuống máy bay, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế đã tiến hành đo thân nhiệt, khử trùng hành lý, đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ và kiểm tra y tế cho tất cả hành khách.



Những người này được Sở Y tế Đà Nẵng đưa về Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để cách ly theo quy định.



Đồng thời, chuyến bay của hãng Vietnam Airlines vận chuyển số khẩu trang do Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Italy. Đây là nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống dịch COVID-19.





Khánh Hòa sẵn sàng tiếp nhận 1.200 công dân từ nước ngoài về nước

Cùng ngày 18/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết thực hiện kế hoạch của Quân khu 5, địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận khoảng 1.220 công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 trở về nước cách ly y tế.



Dự kiến, số công dân này sẽ được cách ly y tế tại 6 địa điểm, gồm Thao trường Huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang, Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trường Sĩ quan Thông tin, Trung tâm huấn luyện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn 87 thuộc Sư đoàn PK377…

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương bảo đảm nhân lực, trang thiết bị y tế chuyên dùng giám sát, thực hiện nghiêm ngặt công tác giám sát, phòng chống dịch bằng các biện pháp điều tra dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc công dân trước khi về tại các điểm cách ly tập trung; triển khai các cơ sở xét nghiệm và sử dụng các labo xét nghiệm lưu động, hỗ trợ xét nghiệm cho các khu vực trong trường hợp bùng phát dịch.

Cùng với đó, Sở Y tế tiến hành hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ, nhân viên y tế, người trực tiếp khám điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ, nhân viên chăm sóc bệnh nhân và theo dõi tại các khu cách ly, không để lây nhiễm chéo sang người xung quanh.



Theo ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, công tác chuẩn bị này nhằm đáp ứng ngay khi có chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hoặc bằng đường biển, đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian cách ly đối với công dân là 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.



Từ ngày 9/1 đến sáng 18/4, tỉnh Khánh Hòa đã cách ly y tế tập trung, theo dõi trên 1.360 trường hợp, trong đó phần lớn là công dân Việt Nam trở về từ các nước, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đã có hơn 1.520 người được theo dõi Sức Khỏe tại nhà, nơi cư trú có sự giám sát của nhân viên y tế và hiện đã qua 14 ngày cách ly theo quy định.

