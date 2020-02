Đà Nẵng: Khởi tố băng nhóm chuyên lập sòng bạc ở đám tang rồi dùng tiền xâu để phúng viếng

Để “né” Công an, nhóm của Hoàng thường tìm đến các đám tang để lập sòng bài. Số tiền xâu thu được sẽ dùng để phúng viếng người vừa khuất.

Trưa ngày 4/2, Công an quận Cẩm Lệ ( Đà Nẵng ) đã tống đạt quyết định khởi tố Ngô Thanh Hoàng (31 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cùng nhiều đồng bọn khác về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái Pháp luật

Theo tin từ lực lượng chức năng, Hoàng và đồng bọn có cách “né” công an rất tinh vi. Theo đó, Hoàng thường lợi dụng các đám tang để đứng ra lập sòng bạc. Những người tham gia chơi bạc sẽ phải nộp xâu từ 50 – 100.000 đồng. Số tiền này được dùng làm tiền phúng viếng cho đám tang.

Hoàng và đồng bọn đã tổ chức hoạt động sòng bạc di động từ đám tang này sang đám tang khác rất nhiều lần. Đến ngày 17/6/2019, đối tượng này tiếp tục lập sòng bạc theo hình thức sóc đĩa trong đám tang nằm trên đường Cổ Mân Cúc 2 (thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Để đảm bảo an toàn, Hoàng luôn cử một vài đàn em thân tín ra bên ngoài hỗ trợ cảnh giới.

Sòng bạc hôm đó có khoảng 20 đối tượng tham gia. Đa số là những kẻ từng có tiền án tiền sự, trong đó chủ yếu là hành vi đánh bạc. Vẫn như mọi khi, Hoàng đứng ra làm người thu xâu để lấy tiền phúng viếng.

Sới bạc hoạt động đến rạng sáng hôm sau thì nhóm của Hoàng phát hiện có sự gian lận, chơi bẩn trong quá trình chơi. Ngay lập tức, Hoàng cho đàn em bắt giữ con bạc có hành vi phạm luật rồi đánh đập, cưỡng đoạt toàn bộ số tiền hơn 80 triệu.

Từ sau vụ việc đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo từ người dân nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Lần lượt đối tượng Hoàng và đồng phạm bị triệu tập đến trụ sở làm việc. Hiện cơ quan Công an cũng đang tích cực điều tra, làm rõ.

Trước đó 1 ngày, Công an tỉnh Bình Phước cũng vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn tại căn nhà thuộc khu phố Tân Bình (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài).

Tại hiện trường, bắt quả tang khoảng 20 đối tượng (hầu hết là phụ nữ, cùng hộ khẩu tại TP Đồng Xoài) đang tổ chức đánh bạc theo hình thức bài cào. Cùng với đó, Công an còn thu giữ 140 triệu đồng, 17 điện thoại, 11 xe máy và nhiều tang vật khác.

Qua điều tra xác định, sòng bạc này được tổ chức tại nhà bà Bùi Thị Như Thúy (81 tuổi, ngụ tại phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài). Bà Thúy không tham gia trực tiếp vào sới bạc mà ngồi ngoài thu tiền xâu. Được biết, bà Thúy thu 200 nghìn đồng/10 ván.

