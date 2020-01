Đà Nẵng: Một du khách tử vong bất thường, nghi nhồi máu cơ tim?

Theo thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) cho biết, khoảng 7h sáng ngày 25/1 đơn vị tiếp nhận trường hợp bệnh nhân tử vong ngoại viện, người Trung Quốc.

Nữ bệnh nhân là bà Li Yan (SN 1954, trú TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 23/1, lúc 20h30, số hiệu chuyến bay VJ8859 của hãng hàng không Vietjet Air.

Bà Li Yan lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn Ngũ Hành Sơn. Trong 3 ngày, người phụ nữ này hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có triệu chứng viêm long đường hô hấp, ho hay sốt. Theo người nhà cho biết, tối ngày 24/1, thấy bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi nên về phòng nghỉ sớm. Rạng sáng ngày 25/1, phát hiện bệnh nhân hôn mê, người nhà liền đem vào Bệnh viện Hoàn Mỹ. Tại bệnh viện, bà Liu đã ở trong tình trạng ngưng hô hấp, ngừng tuần hoàn, da niêm mạc tím tái, phổi không thông khí, huyết áp không đo được và tử vong ngay sau đó.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, chẩn đoán của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng nguyên nhân tử vong nghĩ nhiều đến nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Ngoài ra, ngành Y tế Đà Nẵng cũng xác định 236 người đi cùng chuyến bay VJ8859 từ Trung Quốc đến Đà Nẵng cùng bà Li Yan hiện Sức Khỏe vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu bất thường.

Dịch viêm phổi lạ do virus corona đang là mối quan tâm, lo lắng của nhiều người dân, khi số người tử vong tại Trung Quốc đã lên tới 54 người. Sáng ngày 26/1, theo CCT cho biết đã ghi nhận 1975 ca nhiễm, tăng gần 700 ca so với số liệu cập nhật ngày 25/1. Trong đó, có 49 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Số người nghi nhiễm virus corona và hiện đang được thực hiện các bước xét nghiệm, kiểm tra là 2864. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, số người nhiễm virus corona cũng tăng lên như Mỹ có 2 trường hợp, Malaysia có 3 trường hợp,...

