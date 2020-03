Đã rổ rá cạp lại rồi lại còn đòi ly hôn tiếp vì… hết tình cảm

"Biết là rổ rá cạp lại có nhiều khó khăn trong cuộc sống, vậy mà chỉ vì lý do cỏn con mà vợ quyết ly hôn lần nữa...".

Kính chào quý báo, tôi có câu chuyện như sau: Tôi có 1 đời vợ và 2 cô con gái. Sau khi ly hôn, tôi nuôi con gái. Hai bố con sống với nhau được hơn 1 năm thì tôi đi bước nữa kết hôn với một người phụ nữ đã có có 1 đời chồng. Lấy nhau xong, chúng tôi có con trai chung. Trong thời gian này, tôi có học lên Tiến sĩ và làm việc ở Việt Trì. Sau khi lấy bằng tiến sĩ, tôi chuyển về Hà Nội ở cùng vợ con. Nhưng lúc này vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn với lý do hết tình cảm. Trước đó, cô ấy cũng đề nghị tôi chuyển về Hà Nội ở cùng nhưng vì còn con gái và bố mẹ đẻ ở trên Phú Thọ nên tôi chưa thể ở được. Vì thế, mỗi tuần tôi ở Hà Nội em tối còn lại về Phú Thọ sống.

Đến bây giờ mẹ tôi biết ý định của tôi định chuyển xuống ở hẳn với vợ thì nảy sinh mâu thuẫn. Tết vừa rồi, vợ tôi không về nhà ăn Tết cùng mà nói muốn ly hôn, tôi rất buồn. Tôi đã năn nỉ cô ấy cho mình 1 cơ hội nhưng cô ấy không chịu và nói đã hết tình cảm. Thực tế, tôi rất yêu cô ấy và cả bọn trẻ. Tôi muốn có một gia đình đủ bố mẹ để các con được sống hạnh phúc. Tôi định để cô ấy thêm thời gian để suy nghĩ, nhưng chắc không được. Tôi định nếu ly hôn sẽ mua nhà gần đó để con con trai được gần tôi, như vậy có được không?

Đình Thắng (Phú Thọ)

Đọc thư của bạn, chúng tôi nhận thấy bạn đang trải qua những ngày rất khó khăn trước tình cảm vợ chồng mình. Đã từng đổ vỡ là điều không ai muốn, vậy mà giờ vợ chồng cùng cảnh “rổ rá cạp lại” nhưng vợ bạn vẫn nhất quyết ly hôn thêm lần nữa. Chúng tôi cũng hiểu rõ, chuyện vợ chồng mâu thuẫn, tình cảm sứt mẻ là điều không ai muốn nhưng thật khó tránh khỏi. Ngay cả việc bạn đã cố gắng ngượng xuôi, chạy đi chạy lại để giữ gìn gia đình cũng là điều mà không phải ai cố gắng cũng làm được. Tuy nhiên, cũng vì thế mà vợ và mẹ bạn xảy ra khúc mắc ai, ai cũng muốn giữ bạn về phía mình. Mối quan hệ này quả thật rất khó xử. Nhưng trước hết bạn cần bình tĩnh, chuyện đã xảy ra không thay đổi được nữa.

Nếu bạn nghĩ đến những chuyện tiêu cực thì chỉ có con cái, gia đình, những người thân xung quanh em chịu đau khổ mà thôi. Với tình thế này em cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng vợ chưa có ý định hàn gắn, mà càng căng thẳng hơn. Vậy nên, để thay đổi quyết định của một người là điều gần như không mấy ai làm được, trong tình huống này thì vợ em có lẽ cũng tương tự như vậy. Nếu như cô ấy đã quyết tâm rồi thì mọi sự cố gắng cũng gần như vô ích.

Lúc này, vợ chồng bạn cần thực sự bình tĩnh để nhìn nhận lại vấn đề. Vợ chồng cần có một cuộc nói chuyện cởi mở để chia sẻ về mong muốn, nguyện vọng của hai bên là việc cần thiết. Tư đó sẽ giúp bạn có tác động thích hợp, những điều mà cô ấy nói khi không hài lòng sẽ cho thấy những điều mà cô ấy mong muốn ở người chồng của mình. Bởi dù sao hai vợ chồng cũng từng trải qua biến cô trong hôn nhân rồi mới đến với nhau và cảnh con cái không có bố hoặc mẹ sẽ đau khổ như thế. Nếu như một người mẹ đã dứt tình, bỏ qua cả sự tổn thương của con cái thì khi đó bạn có thể buông tay, đồng ý ký vào đơn ly hôn. Bởi dù bạn có cố gắng như thế nào thì sau này chuyện đó cũng sẽ lặp lại. Hy vong, với những chia sẻ trên, bạn sẽ biết mình nên quyết định như thế nào.

Chuyên gia tâm lý VI AN

