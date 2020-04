Đã tìm được 301 trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với bệnh nhân 237

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 237 nhiễm COVID-19 , Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch bệnh khẩn trương xác định những người liên quan đến ca bệnh này.

Sau 5 giờ triển khai công tác điều tra dịch tễ với bệnh nhân này đã phát hiện, tổng cộng 101 trường hợp F1 và gần 200 F2. Toàn bộ F1 đã được chuyển đến Bệnh viện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay lập tức, cơ quan y tế tiến hành khử khuẩn toàn bộ các khoa của bệnh viện và các nơi bệnh nhân 237 đã từng lưu trú. Tiến hành cách ly một số khoa tại bệnh viện, thông báo đến các địa phương nơi bệnh nhân đã đi qua để tiến hành điều tra dịch tễ quá trình di chuyển bằng đường bộ của bệnh nhân. Ngoài ra tiến hành kiểm tra camera an ninh để xác định những người tiếp xúc với bệnh nhân 237.

Đã cách ly cách trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với bệnh nhân 237

Trước đó, như thông báo của Bộ Y tế, bệnh nhân 237 là mang quốc tịch Thụy Điển, đến việt Nam từ ngày 19/12/2019 và ở lại đến nay. Bệnh nhân 237 đã đi qua các tỉnh, thành là Hà Nội, Ninh Bình và TP Hồ Chí Minh.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân khai thác từ cơ sở dữ liệu khai báo tạm trú của Bộ Công an:

Từ ngày 9/12/2019 đến 20/2/2020: Bệnh nhân đến Công ty TNHH dịch vụ khách sạn Minh Nguyễn ở số 90 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Từ ngày 21/2 – 22/2/2020: Bệnh nhân di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội trên chuyến bay chưa rõ số hiệu. Bệnh nhân trú tại Tú Linh Legend (59 Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ ngày 22/2 đến 20/3: Bệnh nhân từ Hà Nội đi Ninh Bình (đang điều phương tiện di chuyển. Bệnh nhân ở tại khách sạn Ngọc ANh (số 36 Lương văn Tuy – Ninh Bình).

Ngày 21/3: Bệnh nhân từ Ninh Ninh về Hà Nội, lưu trú tại khách sạn CANARY HANOI (số 4 Vũ Hữu Lợi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bệnh nhân 237 từng được điều trị tại bệnh viện Việt Pháp

Ngày 22/3: Bệnh nhân lưu trú tại khách sạn Sao (số 2, ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên).

Ngày 26/3: Bệnh nhân bị tai nạn được chuyển đến bệnh viện Việt Pháp bằng xe cứu thương 115.

Đến ngày 30/3: Bệnh nhân đến tái khám tại bệnh viện Việt Pháp.

Ngày 1/4: Bệnh nhân vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đức Giang. Sau đó được chueyenr sang Viện huyết học truyền máu trung ương.

Ngày 3/4: Viện dịch tễ trung ương xét nghiệm và phát hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Còn theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, lịch trình của bệnh nhân như sau:

Ngày 19/12/2019: Bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài – Tây Ninh. Sau đó đến TP HCM ngủ lại 1 đêm. Sau đó bệnh nhân di chuyển ra Đà Nẵng ở lại 2 tháng. Tiếp đó, di chuyển đến Ninh Bình ở 1 tháng rồi ra Hà Nội và lưu trú tại khách sạn Sao từ ngày 23/3 đến 31/3.

Cơ quan y tế đã tiến hành kiểm tra sức khỏe bệnh nhân và phát hiện bệnh nhân có tiền sử bệnh bạch cầu cấp (Lơ xe mi king dòng bạch cầu hạt) 4 năm nay, có điều trị bằng Nilotinib theo đơn nhưng đã bỏ thuốc 4 tháng nay. Do ảnh hưởng của bệnh này nên thường xuyên có biểu hiện buồn ngủ, dễ quên.

Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm thông tin, khoảng 11h30 ngày 26/3/2020, bệnh nhân bị ngất, ngã ở vỉa hè thuộc khu vực Cầu Gỗ - Gia Nư (thuộc Hàng Bạc). Sau đó được Công an phường gọi xe cứu thương 115 đưa vào bệnh viện Việt Pháp cơ sở Phương Mai. Lúc đưa bệnh nhân đi trên xe có 1 cán bộ y tế của Trạm Y tế phường Hàng Bạc tham gia bế vác bệnh nhân lên xe cứu thương không mặc phòng hộ cá nhân. Sau đó, bệnh nhân được đưa vào bệnh Việt Pháp vì là người nước ngoài.

Hiện tại, cơ quan y tế vẫn đang điều tra lịch trình, những người có tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân này.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Nga Đỗ (t/h)