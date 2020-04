Đã tìm được du khách Colombia, hé lộ lý do bỏ trốn khỏi khu cách ly

Mới đây, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, khoảng 0h ngày 13/4, lực lượng chức năng tìm thấy ông Leyson Smith Santamaria Orjuela (SN 1998, quốc tịch Colombia) - du khách nước ngoài vừa trốn khỏi khu cách ly.

Như đã đưa tin, trước đó, khoảng 19h ngày 11/4, Leyson đã bất ngờ bỏ khi đang cách ly tập trung tại Biệt thự du lịch Hoa Cọ (phường Cẩm Châu, TP. Hội An).

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã lập tức truy tìm du khách này. Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch COVID-19 đã tìm thấy Leyson khi người này đang đi bộ lang thang trên Quốc lộ 1A, địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Ngay lập tức, du khách được đưa trở lại Biệt thự du lịch Hoa Cọ. Sở Ngoại vụ Quảng Nam cũng đã nhanh chóng liên hệ phía Colombia để bảo hộ công dân.

Leyson Smith Santamaria Orjuela - du khách nước ngoài trốn khỏi khu cách ly Quảng Nam. Ảnh: CACC



Chiều 13/4, trao đổi với PV về trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly này, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An đã tiết lộ nguyên nhân nam du khách Colombia muốn trốn khỏi khu cách ly.

Leyson Smith Santamaria Orjuela nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 9/2019. Du khách lưu trú tại TP.HCM, sau đó lên Đà Lạt. Leyson đã hết hạn lưu trú từ 22/2/2020 nhưng không về nước mà đi lang thang nhiều nơi và đã phát sinh nhiều khoản nợ.

Leyson tới Quảng Nam ngày 30/3 và được công an địa phương giám sát chặt chẽ, báo cho Đại sứ quán Colombia.

"Leyson đi bộ xuống Hội An và ngồi trước cơ quan xuất nhập cảnh Quảng Nam. Chính quyền địa phương thống nhất đưa anh ấy tới cách ly tập trung tại Trường Nông dân ở phường Cửa Đại cùng nhiều du khách khác", ông Lanh cho biết.

Nơi du khách Colombia đang được cách ly tập trung. Ảnh: VTC News

Ngày 4/4, Leyson được lấy mẫu xét nghiệm với virus corona và có kết quả âm tính. Ngày 10/4, Leyson được chuyển sang biệt thự du lịch Hoa Cọ để cách ly tập trung, tuy nhiên, anh không có tiền để trả phí lưu trú.

Tỉnh Quảng Nam và TP Hội An đang xem xét giải quyết thì lúc này Đại sứ quán Colombia thông báo đến ngày 15/4 sẽ đưa Leyson về nước. Thế nhưng vì lo sợ băng đảng tội phạm nên Leyson không dám về nước và quyết định trốn khỏi khu cách ly.

Kiều Đỗ (t/h)