Đã tìm ra loại thực phẩm chống lão hóa tốt nhất, chăm chỉ ăn hàng ngày còn hơn tốn tiền đến spa

Bên cạnh đó, hạnh nhân còn được mệnh danh là “thực phẩm dành cho não bộ” với tác dụng tăng cường sức mạnh cho não. Thế nhưng, ít người biết được, hạnh nhân còn là “kẻ thù” của lão hóa, có khả năng chống lại nếp nhăn hiệu quả.



Thực phẩm chống lão hóa tốt nhất



Nói về lợi ích của hạnh nhân, bác sĩ da liễu có trụ sở tại Bengal - Tiến sĩ Shoba Sudeep cho biết: Hạnh nhân được biết đến như một loại thực phẩm chống lão hóa tốt nhất. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ hòa tan và không hòa tan, protein, axit béo omega 3, axit béo omega 6, kẽm, canxi, magiê và vitamin E, cùng với chất chống oxy hóa, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do có hại khỏi cơ thể và chống lão hóa.

Hạnh nhân rất tốt cho phụ nữ sau mãn kinh, giúp họ tăng cường sức khỏe và nhan sắc. Hạnh nhân là một nguồn giàu vitamin E, chất chống oxy hóa, axit béo và polyphenol dồi dào, là một lựa chọn thông minh cho dinh dưỡng tổng thể. Hạnh nhân có thể mang lại lợi ích lớn khi được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn kiêng lành mạnh, đặc biệt là đối với phụ nữ sau mãn kinh.



Giúp sửa chữa làn da bị hư hại



Hạnh nhân giúp sửa chữa làn da bị hư hỏng bên trong, đẩy nhanh quá trình hình thành các tế bào mới. Do đó, thời gian và kết cấu của da được tăng cường đáng kể. Các axit béo omega 3 trong hạnh nhân giúp củng cố màng tế bào da, giúp da ngày càng tươi trẻ, căng mịn.



Giảm mụn trứng cá

Siêu thực phẩm cho phụ nữ sau sinh

Người Ấn Độ có truyền thống lâu đời về việc ăn hạnh nhân như một phương thuốc tự nhiên điều chỉnh lưu lượng đường ruột và tăng năng lượng. Hạnh nhân là một thành phần thiết yếu trong chế độ ăn kiêng ayurvedic và thường được khuyên dùng cho phụ nữ sau sinh, giúp họ phục hồi nhanh chóng và tránh rạn da.

3 phút massage chống lão hóa và giảm nếp nhăn mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.