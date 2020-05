Đã tìm ra nguyên nhân tại sao nam giới dễ mắc COVID-19 hơn phụ nữ

Tính đến sáng 11/5, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã lên mức 4.180.137 người với 283.852 ca tử vong. Trong số đó, 1.490.590 người đã được điều trị và hồi phục.

Tuy nhiên, từ số ca nhiễm bệnh và tỷ lệ tử vong cho thấy, nam giới có nhiều khả năng mắc COVID-19 hơn nữ giới. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng bị các biến chứng nghiêm trọng, hoặc mắc bệnh nghiêm trọng và dễ tử vong hơn.



Để tìm hiểu sâu hơn về tình trạng này, Adriaan Voors - giáo sư tim mạch tại Trung tâm Y tế Đại học Groningen (UMC) Hà Lan cùng nhóm của mình đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân.

Tuổi trẻ Online dẫn thông tin từ tờ Reuters cho biết, nhóm của giáo sư Voors đã kiểm tra nồng độ ACE2 tập trung trong mẫu máu của hơn 3.500 bệnh nhân ở cả nam và nữ bị suy tim ở 11 nước châu Âu.

Nghiên cứu cũng phát hiện, trong máu nam giới chứa một loại enzyme có số lượng cao hơn nữ giới. Đó chính là ACE2, hay còn gọi là enzyme Angiotensin-converting enzyme 2. Loại enzyme này được phát hiện trong tim, thận và một số bộ phận khác trong cơ thể; được virus SARS-CoV-2 sử dụng để lây nhiễm cho các tế bào. Ở những người mắc COVID-19, enzyme này được cho là có vai trò trong quá trình nhiễm bệnh ở phổi bệnh nhân.

Được biết, nghiên cứu này không bao gồm các bệnh nhân mắc COVID-19 và được tiến hành trước khi đại dịch căng thẳng như hiện nay. Thế nhưng, kết quả nghiên cứu đã cho thấy, enzyme ACE2 chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong cách thức virus SARS-CoV-2 lây lan vào tế bào. ACE2 là một thụ thể trên bề mặt các tế bào liên kết với virus SARS-CoV-2 và cho phép virus xâm nhập và lây nhiễm cho các tế bào khác.

Theo các nhà nghiên cứu, loại enzyme này cũng có thể là nguyên nhân khiến nam giới có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn nữ giới.





Ngoài phổi, tim, thận và mô ở mạch máu, ACE2 còn chiếm mức độ đặc biệt cao ở tinh hoàn. Đây là lý do phần nào giải thích được nồng độ ACE2 nam giới cao hơn nữ giới và tại sao nam giới dễ bị COVID-19 hơn.



Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xác nhận các loại thuốc được kê đơn phổ biến cho bệnh nhân là thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE inhibitor) hay thuốc ức chế thụ thể angiotensin (ARB). Những loại thuốc này không khiến nồng độ ACE2 tăng cao nên nó không làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh đối với người dùng thuốc.

Thuốc ACE inhibitor và ARB được kê đơn dành cho các bệnh nhân bị suy tim sung huyết, tiểu đường hoặc bệnh thận. Liên quan đến vấn đề này, giáo sư Adriaan Voors khẳng định, nghiên cứu của nhóm không kêu gọi những người mắc COVID-19 ngưng sử dụng các loại thuốc này.





Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành tim châu Âu ngày 11/5.



Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



