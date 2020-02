Đã tìm thấy người phụ nữ trốn cách ly chưa?

Lạng Sơn là một trong những điểm đặt khu cách ly sau khi virus corona lan sang Việt Nam. Những người dân từ vùng dịch trở về sẽ được cách ly ở khu cách ly này. Khu cách ly thuộc Trung đoàn 123, nhà ở của cán bộ chiến sĩ sẽ nhường lại cho công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.

Tại đây, người dân được theo dõi Sức Khỏe 3 lần mỗi ngày, được cung cấp khẩu phần ăn theo tiêu chuẩn của cán bộ chiến sĩ. Tất cả những người trở về từ vùng dịch được chăm sóc y tế đặc biệt. Nếu âm tích với virus corona sẽ được trả về địa phương nơi cư trú.

Mặc dù chúng ta đang quyết liệt ngăn chặn virus corona lây lan ra toàn xã hội thì vào chiều ngày 10/2 người dân nhận được thông tin, một phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra (2019-nCoV) tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ).

Khu cách ly Trung đoàn 123

Liên quan đến sự việc này, chiều 10/2, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan truy tìm người phụ nữ bỏ trốn. Đồng thời liên lạc với cơ quan chức năng các tỉnh lân cận, cơ quan chức năng tỉnh Hải Phòng để truy tìm.

Danh tính của người phụ nữ bỏ trốn là bà N.T.D. (44 tuổi, ngụ tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hiện chưa xác định rõ được vị trí của người phụ nữ này nhưng cơ quan chức năng đang rất tích cực trong việc truy tìm.

Thông tin người phụ nữ tên D. bỏ trốn khỏi khu vực cách ly đặc biệt khiến người dân vô cùng lo lắng. Bởi virus corona dễ lây lan từ người sang người. Hơn nữa vì chưa biết người phụ nữ này là ai nên rất khó phòng tránh.

Sự việc này đặc biệt khiến người dân Lạng Sơn và Hải Phòng lo lăng. Nhiều người nghi ngờ người phụ nữ này có thể bỏ trốn về Hải Phòng. Tuy nhiên, đây chỉ là phán đoán, còn mọi thông tin về việc truy tìm người phụ nữ này phải đợi tin từ cơ quan chức năng.

Your browser does not support HTML5 video.

Vĩnh Phúc những ngày nóng bỏng trong dịch bệnh nCoV



Xem thêm: Truy tìm người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly theo dõi virus corona ở Lạng Sơn

Nga Đỗ (t/h)